САЩ и Южна Корея постигнаха споразумение, подариха на Тръмп златна корона

Южна Корея и САЩ постигнаха широкообхватно търговско споразумение, обхващащо инвестициите и корабостроенето, съобщи главният съветник на президента в Сеул Ким Йонг-бом, предаде АФП.

„Южна Корея и САЩ се договориха по детайлите на преговорите за митата“, заяви Ким след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейския президент Ли Дже Мюн.

Финансовият инвестиционен пакет на Южна Корея за САЩ е на стойност 350 милиарда долара, като 200 милиарда долара ще бъдат предоставени в брой, а 150 милиарда долара са насочени към сътрудничество в корабостроенето.

Двете страни също така се споразумяха да поддържат взаимни мита в размер на 15% и да намалят митата върху автомобилите и авточастите от 25% на 15%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи като подарък златна корона и най-високият държавен орден от Южна Корея – „Висшия орден Мугунхва“, по време на азиатската си обиколка.

„Бих искал да го нося веднага“, каза Тръмп, когато му беше връчена блестящата награда. Южнокорейски официален представител заяви, че той е първият американски президент, удостоен с тази чест.

Отличията са в знак на признание за ролята му на посредник на мира на Корейския полуостров.

Златният трофей е реплика на най-екзотичната златна корона гробницата Чьонмачон в Кьонджу. Короната символизира историята на древната държава Шила, която е поддържала дългосрочен мир на Корейския полуостров.