Създаден за лов на китайски подводници: Сингапур купува четири американски противоподводни самолета P-8

Сингапурското министерство на отбраната подписа договор за закупуване на четири морски патрулни самолета Boeing P-8A Poseidon, като поръчката беше обявена във Вашингтон от министъра на отбраната Чан Чун Синг след срещи с военния министър на САЩ Пийт Хегсет, пише военното издание Military Watch.

Министерството обяви, че самолетът ще повиши осведомеността за морската ситуация и ще подобри способността на сингапурските военновъздушни сили да се противодейства на подводни заплахи, защитавайки жизненоважни морски комуникационни линии. Сингапур е най-силно милитаризираната държава в Югоизточна Азия и прави поръчки за отбрана почти изключително от западния свят, като F-16 формира гръбнака на изтребителния ѝ флот, наред с F-15 и F-35. Страната се откроява в региона с твърдата си политика срещу Китай, варираща от забрана на членове на семействата на партийни служители да учат в страната до блокиране на китайския телекомуникационен гигант Huawei от инфраструктурни договори.

Сингапур е и единствената държава в Югоизточна Азия, която се присъедини към западния свят в налагането на икономически санкции на Русия, и е една от само трите незападни държави, които са го направили.

P-8 е най-широко използваният самолет за морско наблюдение в света, като приблизително 125 броя в момента са на въоръжение във ВМС на САЩ. Самолетите разполагат сонобуи по шаблони, за да установят акустично покритие, като данните от тези сензори се обединяват от бордови процесори за класифициране и проследяване на подводници.

Ситуационната осведоменост може допълнително да бъде подобрена с помощта на системата за връзка с данни Link 16 за споделяне на данни със сателитни мрежи, което спомага за улесняване на непрекъснатото проследяване в координация с други средства, като например разрушители на ВМС на САЩ. Наред с обслужването на сензорни платформи, P-8 могат също да разполагат торпеда за унищожаване на подводници.

Разположението на Сингапур в Малакския проток и очакваният от него значителен принос към военните усилия на Западния блок в случай на голям конфликт с Китай, правят закупуването на изтребители P-8 изключително важно. Поръчката се извършва във време, когато Китай, Русия и Северна Корея също бързо подобряват възможностите на своите тактически и стратегически подводни флоти, всички от които представляват предизвикателство за военното господство на Съединените щати и техните партньори в региона на Западния Тихи океан.