Дъщерята на Ким Чен Ун увеличава шансовете си да стане наследник след посещение в Китай, сочат данни от разузнаването

Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, Чу Е, значително засили статута си на потенциален наследник след неотдавнашно посещение в Китай. Това съобщава Yonhap news.

По време на посещението си в Китай, осемнадесетгодишната Чу Е отседна в севернокорейското посолство и избягваше медийно отразяване по време на пътуването си, но южнокорейското разузнаване съобщи, че е успяла да „предостави достатъчно от наратива“, необходим за затвърждаване на позицията ѝ като потенциален наследник.

„Целта на пътуването ѝ всъщност беше част от процеса на завършване на разказа с мисъл за нейното наследяване“, смята разузнавателната агенция.

Севернокорейските държавни медии показаха, че Чу Е придружава Ким по време на пътуването му до Пекин миналата седмица за участие в военен парад, което допълнително подхранва спекулациите, че тя може да е следващата му наследница.

На въпроса дали Ким има други деца освен Чой Йе , които биха могли да се считат за потенциален наследник, разузнаването отбеляза спекулации, че друго дете може да има увреждане или да учи в чужбина, но това е малко вероятно.

Разузнавателната агенция също така оцени липсата на сериозни здравословни проблеми на Ким, отбелязвайки, че пулсът и кръвното му налягане са нормални.

„Ким изпълни целия график без никакви здравословни проблеми. На моменти се виждаше да се поти обилно или да се задъхва, докато се качва по стълби поради затлъстяване, но сърдечната му честота и кръвното му налягане се оценяват като нормални“, съобщи разузнавателната агенция.

Забележително е, че миналата седмица Ким направи първото си посещение в Китай от 2019 г. насам, за да присъства на мащабен военен парад в Пекин, застанал редом до китайския лидер Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин, с което дебютира на многостранната дипломатическа сцена.

В кулоарите на парада Ким проведе отделни двустранни разговори с двамата политици.

Посещението му в Китай беше възприето като стратегически ход за консолидиране на властта му у дома, за освобождаване от имиджа му на изолиран владетел и за задълбочаване на връзките с Китай и Русия срещу Запада.