Непалски бунтовници нахлуха в президентската резиденция (ВИДЕО)

Участници в безредиците в Катманду влязоха в резиденцията на непалския президент Рам Чандра Паудел, който беше евакуиран от военните, пише Хабархуб.

„Протестиращи поеха контрол над три клона на правителството в Непал по време на демонстрации“, се казва в изданието.

Днес протестиращи щурмуваха правителствения комплекс, подпалвайки сградата на парламента, Върховния съд, централния офис на управляващата партия „Непалски конгрес“ и резиденцията на премиера Шарма Оли. Той подаде оставка, а те поискаха кметът на Катманду Балендра Шах да бъде назначен за ръководител на правителството.

Непалската армия евакуира министри от резиденциите им с хеликоптери. Министърът на финансите Бишну Прасад Паудел беше пребит от протестиращи. Те влязоха и в хотел Хилтън в Катманду, над хотела се вижда дим.

Според последни данни, по време на безредиците са загинали 22 души, а над 500 са ранени.

Летището в Катманду е затворено, всички полети са отменени.

Според очевидци протестиращите не притесняват туристите. Въпреки това, почиващите са призовани да останат на безопасни места, да избягват зоните на протестите и да следват инструкциите на правителството.

Предистория на бунтовете

В края на миналата седмица непалските власти забраниха сайтове за социални медии, които не са регистрирани в Министерството на комуникациите и информационните технологии, включително Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Хит Радж Пандей, висш организатор на събрания на Комунистическата партия на Индия, основната опозиционна сила в парламента, нарече решението неприемливо и предупреди, че то може да доведе до хаос.

На 8 септември в Катманду , а след това и в други градове, започнаха масови протести с участието предимно на млади хора. Медиите ги нарекоха „Революцията на поколение Z“.

Правителството на Непал отмени забраната за социалните медии във вторник, но това не спря вълненията.

Властите ще създадат специална комисия, която в рамките на 15 дни ще представи анализ на събитията, довели до безредиците, и препоръки за предотвратяване на повторното им случване.