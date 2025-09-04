Нов силен трус удари Афганистан

Автор: Труд онлайн
Североизточен Афганистан бе разтърсен от ново земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер. Това показва справка в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Епицентърът на новото земетресение е бил на 41 км североизточно от Джалалабад, на 109 км северозападно от Пешавар, Пакистан, на дълбочина 10 км.
Земетресението е регистрирано в 16:56 ч. (19:56 ч. българско време).
🚨🇦🇫#BREAKING | NEWS ⚠️
Another large ⚡️6.3 magnitude earthquake has struck Afghanistan Multiple homes have been destroyed. They are still searching for survivors from the ⚡️6.1 magnitude earthquake over 48 hours ago. pic.twitter.com/4Ho1yzW4id