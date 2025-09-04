По време на среща с руския президент Владимир Путин в Пекин, председателят на Корейската работническа партия Ким Чен Ун обеща, че страната му ще предостави допълнителна подкрепа на Москва, ако е необходимо, пише военното издание Military Watch.

„Както споменах по време на предишната ни среща, ако има някакъв начин да помогнем на Русия, със сигурност ще го направим и ще го считаме за наш братски дълг“, заяви тогава председателят.

Президентът Путин заяви, че отношенията между двете страни са придобили „специален, основан на доверие и приятелство“, като подчерта по-специално подкрепата, оказана от Корейската народна армия при отблъскването на украинско и западно нападение срещу руския Курски регион.

„Бих искал да отбележа, че вашите войници се бориха смело и героично... никога няма да забравим жертвите, направени от вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи“, информира руският президент председател Ким, благодарейки му от името на руския народ за подкрепата на страната му в „съвместната борба срещу съвременния неонацизъм“.

Източници от руското правителство постоянно твърдят, че украинската държава се управлява от неонацистка идеология, въпреки че това е силно оспорвано от поддръжниците на Киев в западния свят.

Руските въоръжени сили разчитат много на севернокорейските въоръжения , като артилерийските сили на Корейската народна армия са няколко пъти по-големи, което според някои оценки ѝ позволява да доставя повече боеприпаси, отколкото самият руски отбранителен сектор е в състояние да осигури.

До второто тримесечие на 2025 г. почти половината от артилерийските снаряди, използвани от руската армия, са от севернокорейски произход, като много руски артилерийски части разчитат почти изцяло на боеприпаси, доставени от източноазиатската държава.

Тези доставки са допълнени от изпращането на артилерийски части на Корейската народна армия, включително 170-милиметрова самоходна артилерия, в подкрепа на руската армия на фронтовата линия от края на 2024 г. Командирът на Дирекцията за военно разузнаване на Украйна генерал-лейтенант Кирил Буданов специално подчерта характеристиките на севернокорейските 170-милиметрови самоходни гаубици, оплаквайки сериозните усложнения, които комбинацията от голям обсег и висока прецизност на тези оръдия е създала за украинските сили. Нито руският отбранителен сектор, нито западните отбранителни сектори, снабдяващи Украйна, произвеждат оръдия със сравними калибър и обсег.

Износът на севернокорейска отбранителна техника за Русия става все по-разнообразен, включително противотанкови управляеми ракети с възможности „стреляй и забрави“, невиждани при руските им аналози, и тактически балистични ракети с обсег и полезен товар, надвишаващи произвежданите в Русия. Наред с приноса на персонал и мащабния износ на оръжие, Северна Корея е оказала подкрепа както за руския отбранителен сектор, така и за усилията за възстановяване. В завода в Алабуга, където руското производство на дронове „Геран-2“ бързо се разшири, през юни се появиха съобщения, че 25 000 севернокорейски промишлени работници са изпратени , за да помогнат за увеличаване на производството. Значителната индустриална работна сила на страната с високо ниво на техническо образование подхрани очакванията, че този вид подкрепа ще бъде високо ценена.

През юни 2025 г. секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу потвърди , че Корейската народна армия ще изпрати 1000 експерти по разминиране и 5000 военни инженери в подкрепа на усилията за разминиране и възстановяване в Курска област. Очаква се участието на Северна Корея във военните усилия на Руско-украинската война да продължи да се разширява, като в средата на август се появиха съобщения , че нови корейски основни бойни танкове Чонма-2 могат да бъдат изпратени за участие във военни действия.