Китай бързо разработва ядрени оръжия, САЩ създават специално звено за унищожаването им

Западните ядрени анализатори бият тревога за особено опасна характеристика на ядрените сили на Китай: те се припокриват с конвенционалните сили. САЩ създават специални сили за идентифициране и елиминиране на ядрените оръжия на Китай, пише Newsweek.

По време на парада на 3 септември в Пекин, който отбеляза 80-годишнината от победата над Япония, Китай официално представи междуконтиненталната балистична ракета Dongfeng-61.

Ракетата се е появявала на 16-колесни транспортно-монтьорно-пускови (TEL) машини, обозначени като DF-61, въпреки че не е известно дали това са били действителни ракети.

На парада Китай официално демонстрира своите сухопътни, морски и въздушни ядрени способности заедно, като триада, за първи път.Бяха представени далекобойната ракета JingLei-1, изстрелвана от въздуха, ракета JuLang-3, изстрелвана от подводница, DF-61 като нова наземна система и актуализиран вариант DF-31BJ.

Други стратегически средства, включително DF-5C и DF-26D, също участваха във военния парад.

Представянето на новите стратегически оръжия беше послание към силите, съюзени със САЩ, че Пекин има всичко необходимо, за да се утвърди като глобална сила.

Въвеждането на DF-61 идва по време на период на ускорено ядрено разширяване от страна на Ракетните сили на Народноосвободителната армия (PLARF).

През декември 2024 г. Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че Пекин е надхвърлил 600 оперативни ядрени бойни глави до средата на 2024 г. и е изчислило, че общият брой ще надхвърли 1000 до 2030 г., много от които са в по-висока степен на готовност.

В същия доклад се посочва, че PLARF напредва с дългосрочни планове за модернизация, които включват нови междуконтинентални балистични ракети (МБР), разширени възможности за разпръснати бойни ракети (MIRV) и изграждане на мащабни силози.

Сателитни изображения документират три нови силози за междуконтинентални балистични ракети с твърдо гориво, всяко с поне 100 силози, наред с продължаващото разработване на варианти DF-5 с течно гориво.

DF-31BJ, също включен в парада, подчерта факта, че както мобилните, така и силозните модели се разработват паралелно, осигурявайки разнообразие в стратегическия арсенал на Китай.

САЩ създават специално звено за унищожаване на ядрени оръжия

Конвенционална атака на САЩ срещу уж конвенционална система, но в действителност ядрена система, би могла да бъде погрешно интерпретирана от вземащите решения в Пекин като атака срещу ядрения арсенал, което драстично увеличава риска подобен конфликт да се превърне в ядрен.

САЩ обмислят създаването на специализирано военно подразделение за бързо реагиране на глобални заплахи от разпространение на ядрени оръжия.

Инициативата беше разкрита от Хенри Соколски, изпълнителен директор на Образователния център за политика в областта на неразпространението (NPEC), съобщи Breaking Defense, както съобщава Militaryni.

Идеята привлече внимание след изявленията на президента Доналд Тръмп за предотвратяване на разпространението на ядрени технологии.

По-късно държавният секретар Марко Рубио се срещна с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, за да потвърди позицията на Вашингтон.

Атаката срещу ядрените съоръжения на Иран, прецедент

След атаките срещу иранските ядрени съоръжения, официални лица обмислиха необходимостта от засилване на усилията за неразпространение по системен, а не ad hoc подход.

Последователността, твърдят те, ще определи доверието в САЩ в тази област.

При президентите Форд и Картър САЩ блокираха преработката на плутоний в Южна Корея, Тайван и Бразилия, като същевременно заеха по-мека позиция спрямо Пакистан, Индия и Иран.

Последващите споразумения със Северна Корея и Иран обаче са непоследователни, което предполага желание за компромис, а не за стриктно прилагане на закона.

През юни администрацията на Тръмп начерта „червена линия“, като забрани производството на ядрено гориво в Иран.

Експертите казват, че Вашингтон трябва да реагира подобно на други страни, които преследват ядрени програми.

Бомбардировките на ирански съоръжения създадоха прецедент и временно спряха програмата му.

Длъжностни лица казват, че Вашингтон сега има шанс да превърне това в дългосрочна стратегия.

Инициативата предвижда звено за контрол на неразпространението, което да координира действията си с други командвания, да разполага с анализатори и да има достъп до информация извън традиционните канали, включително от Израел и МААЕ.

Вторият компонент ще бъде представен от военни средства за бързо реагиране, главно бомбардировачи с проникващи боеприпаси, способни да поразяват ядрени цели по целия свят.

Създаването на силите ще изисква преразпределение на ресурсите на стратегическото командване, но ако борбата с разпространението на оръжия стане приоритет на Белия дом, военните структури трябва да бъдат адаптирани към мисията.