Потвърдено е, че азербайджанските военновъздушни сили са закупили и са започнали да въвеждат в експлоатация китайската система за противовъздушна отбрана с голям обсег HQ-9B, като пускова установка от системата е била показана на репетиция на военен парад в столицата Баку. Въпреки тясното геополитическо обвързване на Азербайджан със страни от западния свят, както и с Израел и Турция, през последните години страната се обръща към Китай за превъоръжаване на силите си, като наскоро тя закупи изтребители JF-17 Block III, които да заменят остарелите съветски МиГ-29. Очаква се HQ-9B да осигури по-модерен наследник на системите за голям обсег S-300PMU-2, закупени от Русия през 2000-те години, и по-високо ниво на допълнение към руските системи Tor-M2 с по-малък обсег и израелските Barak-8, които също са на въоръжение. Съобщава се, че израелската „Праща на Давид“ и руската С-400 са били оценени, преди Министерството на отбраната на Азербайджан да избере конкурентната HQ-9B, пише Military Watch Magazine.

HQ-9B продължава бързо да печели поръчки в чужбина и се смята за една от най-способните системи за противовъздушна отбрана с голям обсег в света. Системата е широко оценена от анализатори като значително по-способна от S-300PMU-2 и американската MIM-104 Patriot и в много отношения сравнима по своите възможности с руската S-400. През 2021 г. беше потвърдено, че са започнали доставки за Пакистан, осигурявайки на страната първата в историята си система за противоракетна отбрана земя-въздух с голям обсег, след предишни поръчки на допълнителната система със среден обсег HQ-16. Множество алжирски източници съобщиха в началото на 2020-те години, че HQ-9B е била закупена и в допълнение към разполагането на системите S-300 и S-400, като част от най- способната мрежа за противовъздушна отбрана в Африка или ислямския свят. Непотвърдени доклади сочат, че мароканските военновъздушни сили също са закупили HQ-9B приблизително по същото време.

Към средата на 2020-те години както Туркменистан, така и Узбекистан започнаха да получават системи HQ-9B, заменяйки по-старите системи за противовъздушна отбрана с голям обсег от съветската ера и изтласквайки Русия от пазарите, на които тя дълго време заемаше господстващо положение. Оперативната съвместимост на китайските системи с тези от руски и съветски произход се счита за водещ фактор за привлекателността на HQ-9B в съветските държави-наследници. През април 2025 г. египетски военни източници потвърдиха, че египетските военновъздушни сили също са закупили HQ-9B, осигурявайки нов гръбнак на преди това силно ограничената мрежа от ракети земя-въздух на страната. Това се случи, тъй като се съобщаваше, че интересът на Египет към китайските средства за въздушна война е бил стимулиран от изместване на траекториите на силите в Близкия изток, тъй като Кайро наблюдаваше нарастващо напрежение с няколко страни от западния свят, както и с регионалните си стратегически партньори Израел и Турция.

В началото на юли 2025 г. редица доклади сочеха, че Китай е доставил системи за противовъздушна отбрана с голям обсег на иранските въоръжени сили, като HQ-9B се счита за най-вероятния доставен изтребител. Това се случи, след като Израел предприе мащабни въздушни удари по цели в Иран през юни, по време на които израелски и подкрепяни от Запада бойци на място в Иран успяха да използват ръчни ракетни системи, за да унищожат множество местни системи за противовъздушна отбрана с голям обсег Bavar-373, оставяйки въздушното пространство на страната силно компрометирано. Очаква се тези доставки да допълнят закупуването на изтребители Су-35 от Иран, подобно на доставките за Азербайджан, които допълниха доставките на JF-17 Block III, който може да действа като платформа за сензори на високо ниво за системите. Разширяващият се пазарен дял на HQ-9B има потенциала да проправи пътя за бъдещи поръчки на китайски изтребители, като непотвърдени съобщения сочат, че Египет вече е поръчал изтребители J-10C, докато Узбекистан планира да замени своите съветски изтребители с китайски наследници.

HQ-9B има обсег на поражение от 250 километра, което позволява на всяка система да обстрелва цели в райони с площ от почти 200 000 квадратни километра. Нейното 360-градусов радарно покритие и системата за студен старт позволяват попадения във всички посоки. Системата разполага с множество видове ракети земя-въздух с допълващи се обхвати, което позволява на всяка от тях да осигури многослойна защита. Тя е била обстойно тествана срещу симулирани ракетни атаки и електромагнитни атаки по време на учения. Наследник на системата, HQ-9C, беше представен за първи път през септември 2025 г., което повдига възможността технологии от по-новия вариант да бъдат предложени на съществуващи клиенти като част от пакети за модернизация. Въпреки че Русия отдавна се радваше на безспорно господство на световните пазари за системи за противовъздушна отбрана, и по-специално за системи с голям обсег, HQ-9B все повече се противопоставя на това. Докато укрепването на руските партньори по сигурността като Алжир и Иран, използващи HQ-9B, има стратегически ползи, силната зависимост на руския отбранителен сектор от приходите от износ прави загубата на пазарен дял изключително неблагоприятно развитие.