Смъртоносен тайфун във Филипините: Над 90 души загубиха живота си, няколко града са под вода (ВИДЕО)

Тайфунът Калмаеги опустоши Филипините. Повече от 90 души са загубили живота си, а няколко града са под вода. Властите говорят за безпрецедентна ситуация, пише Newsweek.

Броят на жертвите от тайфуна Калмаеги във Филипините надхвърли 90 в сряда, 5 ноември 2025 г., тъй като жителите на най-засегнатата провинция Себу се борят с последствията от бедствието: домове, сринати до основи, улици, покрити с кал и отломки, и унищожени животи.

По-специално градските райони бяха наводнени, а властите говорят за „безпрецедентна“ ситуация в страна, свикнала с бурни метеорологични явления, съобщава News.ro, позовавайки се на AFP и Reuters.

Говорителят на централната провинция Себу заяви пред АФП, че още 35 тела са открити в крайбрежно село, с което общият брой на жертвите в региона достига 76.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Националната гражданска защита по-рано потвърди най-малко 17 други жертви в останалата част на страната, с което общият брой на смъртните случаи достигна 93.

Сред жертвите са шестима войници, чийто хеликоптер се разби в Агусан дел Сур, на остров Минданао, по време на хуманитарна мисия.

Цели градове в провинция Себу - включително столицата Себу, основен туристически център - бяха наводнени във вторник, като жителите се опитваха да се скрият на покривите, за да избягат от калните води, които отнесоха автомобили, камиони и дори огромни товарни контейнери, показват видеоклипове, потвърдени от AFP.

„Големите градове, силно урбанизираните райони, бяха засегнати“, обясни Рафаелито Алехандро, служител на гражданската защита, пред местна радиостанция.

Губернаторът на провинцията Памела Барикуатро определи ситуацията като „наистина безпрецедентна“, говорейки за „просто опустошително“ наводнение.Като предпазна мярка, близо 400 000 души бяха евакуирани от пътя на тайфуна.

Калмаеги достигна сушата в източната част на страната в понеделник малко преди полунощ, достигайки сушата в провинция Динагат, според националната метеорологична служба.

Опустошението, причинено от Калмаеги, наричан на местно ниво Тино, идва малко повече от месец след земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер, което разтърси северната провинция Себу, убивайки десетки хора и разселвайки хиляди други.

Калмаеги, 20-ата буря, ударила Филипините, се засили леко, докато прекосяваше Южнокитайско море по пътя си към Виетнам, където се прави подготовка за пристигането на тайфуна, очаквано в петък.Всяка година около двадесет бури или тайфуни удрят или се приближават към Филипинските острови, като най-бедните региони на страната обикновено са най-силно засегнати.

Тайфунът Рагаса и бурята Буалой, и двата смъртоносни, вече удариха страната през септември.

Според учените, глобалното затопляне, причинено от човешката дейност, прави екстремните метеорологични явления по-чести, по-смъртоносни и по-разрушителни.