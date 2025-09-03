Китай показа ново поколение ядрени ракети: DF-5С, чийто радиус на поражение обхваща цялата планета (ВИДЕО)

DF-5С

На военен парад по случай 80-годишнината от победата над Японската империя, Ракетните сили на Китайската народноосвободителна армия представиха три нови класа балистични ракети с междуконтинентален обсег, които изглежда ще засилят значително способността на Китай за ядрено възпиране срещу противници в западния свят, пише военното издание Military Watch.

Липсата на глобална мрежа от военни бази в Китай, за да проектира мощ срещу противниците си, направи разполагането на средства с по-голям обсег, включително ракети с междуконтинентален обсег, особено жизненоважно за способността му да възпира атаки и, ако е необходимо, да отмъщава на атаки, извършени от държави на големи разстояния. 

Две от трите нови ракети, които се виждат, са нови варианти на съществуващи класове ракети, а именно DF-5C и DF-31BJ. DF-5 е единственият клас ракети, базирани в шахти, в страната и най-тежкият в нейния арсенал, и може да носи по-голям полезен товар, включително повече устройства за многократно влизане в атмосферата. DF-31 е мобилна пътна ракета, която за първи път влезе на въоръжение в средата на 2000-те години и в момента служи като гръбнак на мобилния пътен арсенал на страната.

На предишния парад на Народноосвободителната армия през октомври 2019 г. беше представен първият наследник на DF-31 - DF-41. На последния парад за първи път беше представен друг нов клас пътни мобилни междуконтинентални балистични ракети с междуконтинентален обсег - DF-61, което повдига вероятността тя да е заменила DF-41 в производство. 

Малко се знае за възможностите на трите нови ракети, въпреки че е много възможно DF-31BJ и DF-61 да се възползват от по-бързо време за подготовка и изстрелване от своите предшественици. Също така е вероятно трите класа ракети да се възползват от значителните усилия, положени за разработване на нови поколения технологии за хиперзвукови планиращи апарати. 

Русия преди това беше единствената страна, за която е потвърдено, че е интегрирала хиперзвукови планиращи апарати в своите междуконтинентални балистични ракети с междуконтинентален обсег, макар и засега само в ограничен брой. Такива апарати позволяват изстрелването на удари със скорости над 27 Маха, от неочаквани посоки и на много по-големи разстояния, което представлява много сериозни предизвикателства за вражеската противовъздушна отбрана.

Предоставяйки представа за програмите на Китай за междуконтинентални ракети, знаменателен тест в средата на 2021 г. позволи на Народноосвободителната армия да изстреля хиперзвукова планираща ракета с междуконтинентален обсег, която обиколи света, което беше напълно безпрецедентно развитие. Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Хайтън, предупреди през ноември същата година относно теста: „Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи света, пусна хиперзвукова планираща ракета, която се плъзна обратно до Китай и порази цел в Китай.“ 

Той подчерта, че ракетата е показала, че може да поразява цели точно навсякъде по света и че това е силно обезпокоително за американските интереси. Вероятно поне някои от новите класове балистични ракети с междуконтинентален обсег интегрират такива планиращи ракети. Тъй като Китай бързо разширява ядрения си арсенал, се очаква производството на балистични ракети с междуконтинентален обсег в страната да продължи да надвишава комбинираното производство на всички останали страни в света, което ще ѝ позволи да намали разликата между размера на своя арсенал и този на Съединените щати и Русия. Разработването на нови ракети позволява на Народноосвободителната армия да компенсира по-малкия размер на арсенала си от междуконтинентални балистични ракети с нарастващо предимство в неговата сложност.

