Китай показа ново поколение ядрени ракети: DF-5С, чийто радиус на поражение обхваща цялата планета (ВИДЕО)

На военен парад по случай 80-годишнината от победата над Японската империя, Ракетните сили на Китайската народноосвободителна армия представиха три нови класа балистични ракети с междуконтинентален обсег, които изглежда ще засилят значително способността на Китай за ядрено възпиране срещу противници в западния свят, пише военното издание Military Watch.

Липсата на глобална мрежа от военни бази в Китай, за да проектира мощ срещу противниците си, направи разполагането на средства с по-голям обсег, включително ракети с междуконтинентален обсег, особено жизненоважно за способността му да възпира атаки и, ако е необходимо, да отмъщава на атаки, извършени от държави на големи разстояния.

Две от трите нови ракети, които се виждат, са нови варианти на съществуващи класове ракети, а именно DF-5C и DF-31BJ. DF-5 е единственият клас ракети, базирани в шахти, в страната и най-тежкият в нейния арсенал, и може да носи по-голям полезен товар, включително повече устройства за многократно влизане в атмосферата. DF-31 е мобилна пътна ракета, която за първи път влезе на въоръжение в средата на 2000-те години и в момента служи като гръбнак на мобилния пътен арсенал на страната.

🇨🇳🚀China’s DF-5 intercontinental nuclear missiles, with a strike range that can cover the entire planet, were showcased at the parade in Beijing. This missile is nearly impossible to intercept and can reach the US or Europe in just 20 to 30 minutes. pic.twitter.com/TFZ3u18a5K — Defense Intelligence (@DI313_) September 3, 2025

На предишния парад на Народноосвободителната армия през октомври 2019 г. беше представен първият наследник на DF-31 - DF-41. На последния парад за първи път беше представен друг нов клас пътни мобилни междуконтинентални балистични ракети с междуконтинентален обсег - DF-61, което повдига вероятността тя да е заменила DF-41 в производство.

Малко се знае за възможностите на трите нови ракети, въпреки че е много възможно DF-31BJ и DF-61 да се възползват от по-бързо време за подготовка и изстрелване от своите предшественици. Също така е вероятно трите класа ракети да се възползват от значителните усилия, положени за разработване на нови поколения технологии за хиперзвукови планиращи апарати.

Русия преди това беше единствената страна, за която е потвърдено, че е интегрирала хиперзвукови планиращи апарати в своите междуконтинентални балистични ракети с междуконтинентален обсег, макар и засега само в ограничен брой. Такива апарати позволяват изстрелването на удари със скорости над 27 Маха, от неочаквани посоки и на много по-големи разстояния, което представлява много сериозни предизвикателства за вражеската противовъздушна отбрана.

At the parade, China unveiled the DF-5C nuclear intercontinental ballistic missile, which has a destructive radius covering the entire planet, for the first time.



Other presentations included:



Strategic forces on land, at sea, and in the air – the nuclear triad.



The People's… pic.twitter.com/WYTlnsoCBu — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 3, 2025

Предоставяйки представа за програмите на Китай за междуконтинентални ракети, знаменателен тест в средата на 2021 г. позволи на Народноосвободителната армия да изстреля хиперзвукова планираща ракета с междуконтинентален обсег, която обиколи света, което беше напълно безпрецедентно развитие. Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Хайтън, предупреди през ноември същата година относно теста: „Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи света, пусна хиперзвукова планираща ракета, която се плъзна обратно до Китай и порази цел в Китай.“

Той подчерта, че ракетата е показала, че може да поразява цели точно навсякъде по света и че това е силно обезпокоително за американските интереси. Вероятно поне някои от новите класове балистични ракети с междуконтинентален обсег интегрират такива планиращи ракети. Тъй като Китай бързо разширява ядрения си арсенал, се очаква производството на балистични ракети с междуконтинентален обсег в страната да продължи да надвишава комбинираното производство на всички останали страни в света, което ще ѝ позволи да намали разликата между размера на своя арсенал и този на Съединените щати и Русия. Разработването на нови ракети позволява на Народноосвободителната армия да компенсира по-малкия размер на арсенала си от междуконтинентални балистични ракети с нарастващо предимство в неговата сложност.