Защо Япония ще остане без панди за първи път от половин век

В момента Япония има две панди, взети под наем от Китай

Япония ще остане без китайски панди за своите зоологически градини поради влошените отношения с Китай след коментарите на премиера Санае Такаичи за Тайван и суровата реакция на Пекин, съобщава агенция Киодо.

В момента Япония има две панди, взети под наем от Китай: Сяо Сяо и Лей Лей. И двете животни са основните атракции на зоопарка Уено в Токио. Според източници, запознати със ситуацията, и двете панди ще бъдат върнати в родината си през януари 2026 г. Официалният договор за наем на животните е трябвало да изтече през февруари 2026 г. Подчертава се, че това ще бъде първият път от половин век, в който Япония ще бъде без панди в своите зоологически градини.

Япония се опасява, че поради влошаващото се напрежение Китай може да откаже да отдава под наем нови панди. Тази идея вече беше изразена от китайски медии и потребители на социални мрежи, които остро критикуваха Япония за коментарите на премиера ѝ относно Тайван.

Напрежението между Япония и Китай започна да се изостря, след като Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозно предупреждение към Токио. Генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заплаши да „отреже главата“ на японския премиер в профила си в социалните мрежи X, но публикацията по-късно беше изтрита. По-късно китайското външно министерство предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), бягат на острова след поражението си в Китайската гражданска война.