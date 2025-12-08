Китай–Япония: какво разкриват операциите на „Ляонин“ за регионалната военна динамика?

Още по темата: Очаква се дълга зима в отношенията между Япония и Китай 20.11.2025 12:43

Тип 055 е широко смятан за най-способния клас надводни бойни кораби в света

Ударната група на самолетоносача, водена от военния кораб „Ляонин“ на ВМС на Китайската народноосвободителна армия, започна на 7 декември тренировъчни полети в Тихия океан, след като корабите преминаха през водите край най-южната префектура на Япония - Окинава. Ученията за излитане и кацане от самолетоносача бяха първите, потвърдени във води близо до Япония от няколко месеца насам, и се спекулира, че са били инициирани в отговор на нарастващото напрежение между двете страни. Съобщава се, че изтребители J-15, действащи от „Ляонин“, са образували радарни захвати на японски изтребители F-15 над международни води югоизточно от Окинава два пъти на 6 декември, което отбелязва безпрецедентно развитие в отношенията между двамата съседи. Напрежението наскоро се увеличи, след като новият министър-председател на Япония, Санае Такаичи, заплаши да се намеси военно в продължаващия конфликт между Китайската народна република на континентален Китай и Република Китай, базирана в Тайван, които от десетилетия остават в състояние на гражданска война, пише Military Watch Magazine.

Настоящите операции на „Ляонин“ повдигат въпроси

относно това колко способна би била неговата самолетоносна група да се изправи срещу японските сили за въздушна самоотбрана в случай на голям конфликт. Военният кораб и неговият самолетоносач „ Шандонг“ многократно са демонстрирали способността си да извършват бързи бойни действия близо до големи обекти. През май 2022 г. например „ Ляонин“ извърши над 100 бойни действия близо до американски военни съоръжения в Окинава. През април следващата година „ Шандонг“ проведе големи учения близо до Гуам. В последните си операции „Ляонин“ беше придружен от разрушителя клас Type 055 „Нанчан“ и два по-малки разрушителя тип 052D с корпусни номера 117 и 124.

Тип 055 е широко смятан за най-способния клас надводни бойни кораби в света, като доклад на британския мозъчен тръст IISS подчертава в този смисъл, че корабът представлява „крачка промяна в способностите на PLAN [ВМС на НОАК] за провеждане на независими разполагания на далечни разстояния или операции в групови задачи“ и „може да е най-способният многофункционален надводен боен кораб, който в момента е в морето“. Възможностите на Тип 055 продължават да се подобряват бързо и през април 2022 г. разрушител извърши първото си тестово изстрелване на новата хиперзвукова балистична ракета YJ-21, която в момента се счита за най-мощния тип противокорабна ракета, разположена от военни кораби навсякъде по света.

Тип 055 има основен въоръжен комплекс от 112 вертикални клетки за изстрелване, който интегрира многослойна мрежа от ракети земя-въздух, включваща HHQ-9B с обхват на поражение от 300 километра. Използването на двулентова радарна система, подобна на тези, които ВМС на САЩ са възнамерявали, но не са успели да интегрират в разрушителя клас Zumwalt, осигурява особено висока степен на ситуационна осведоменост на ударната група, включително възможности за откриване зад хоризонта.

Изтребителите J-15B използват усъвършенствани радари с AESA, които са сред най-големите, носени от всички типове изтребители в света, около два и три пъти по-големи от радарите, носени съответно от японските F-15 и F-35. Работейки с подкрепата на самолети за електронна атака J-15D, които могат да предпазват формациите от откриване, и наред с флота от разрушители, се очаква изтребителите във въздушното крило на „Ляонин“ да могат да се справят с японския изтребителски флот в морето, който се състои предимно от остарели варианти на F-15 и застаряващи изтребители F-2, подкрепени само от ограничен брой съвременни F-35. Неотдавнашното премахване на J-15 от експлоатация и замяната му с J-15B и J-15D промениха играта за възможностите за проектиране на мощ на „Ляонин“ , допълвайки значителните скорошни постижения в областта на китайските разрушители.