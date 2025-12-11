Изтребители J-15, действащи от „Ляонин“, са образували радарни захвати на японски изтребители F-15

Японските сили за въздушна самоотбрана са изстреляли голям брой изтребители F-2 от авиобазата Цуики, оборудвани с ракети въздух-кораб ASM-2. Редица източници съобщават, че самолетите участват в симулирани удари срещу китайската ударна група палубни самолетоносачи, водена от самолетоносача Ляонин, който провежда учения близо до японски води. F-2 е силно подобрена версия на американския изтребител F-16 и въпреки че е авангарден за времето си поради високото използване на съвременни композитни материали и интеграцията на радарна система с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), позициите му срещу конкурентните самолети са намалели значително, тъй като Китай бързо модернизира собствените си възможности за въздушна война. Ограниченията на изтребителя с малък обсег, съчетани с тези на ASM-2, повдигат въпроси относно способността на F-2 да заплашва сериозно китайските групи палубни самолети, пише Military Watch Magazine.

Основен фактор, ограничаващ способността на F-2 да заплашва военни кораби от китайската група самолетоносачи, е ограничената производителност на ASM-2, който има дозвукова скорост и обсег на поражение от само 150 километра. За разлика от това, съвременните изтребители J-15B имат обсег на поражение „въздух-въздух“, оценен на 250-300 километра, използвайки ракетата PL-15, и близо 500 километра, използвайки PL-17, което им позволява да свалят F-2 от далеч отвъд обсега на поражение на японските самолети, дори само да кръжат над техните групи самолетоносачи.

J-15B е един от изтребителите с най-голям обсег на полет в света

и има много по-висока издръжливост от всеки западен или стандартен тип изтребител на НАТО, като същевременно носи много по-голям и по-мощен радар. Това позволява изтребителите да бъдат насочвани в посока на F-2, за да се гарантира допълнително, че японските самолети не могат да се приближат до обсега на поражение.

Авангардната многослойна противовъздушна отбрана на самолетоносачната група, осигурена от един разрушител клас Type 055 и два разрушителя клас Type 052D, е допълнителен съществен фактор, ограничаващ възможността японски изтребители, въоръжени с ASM-2, да представляват заплаха. Въпреки че F-2 е един от само трите типа изтребители на японска служба, той остава най-подходящ за противокорабни операции срещу китайски самолетоносачни групи, въпреки ограниченията си. По-бързите и по-далечно обсегващи F-15J самолети от флота до голяма степен се считат за остарели и разчитат на технологии, включително сензори, датиращи от края на 70-те години на миналия век. По-новите изтребители от пето поколение F-35 все още не са доведени до стандарта Block 4 поради големи забавяния в разработката в Съединените щати и като такива не могат да използват ракети извън зрителния обсег, като ASM-2.

След като премина през водите край Окинава, на 7 декември групата самолетоносачи, водена от „Ляонин“, започна тренировъчни полети в Тихия океан, като се предполага, че тези учения са били инициирани в отговор на нарастващото напрежение между двете страни. След като новият министър-председател на Япония, Санае Такаичи, заплаши да се намеси военно в продължаващия конфликт между Китайската народна република на континентален Китай и Република Китай, базирана в Тайван, които от десетилетия са в състояние на гражданска война , континенталната част на страната организира значителни демонстрации на сила, насочени към Токио.

Изтребители J-15, действащи от „Ляонин“, са образували радарни захвати на японски изтребители F-15 над международни води югоизточно от Окинава два пъти на 6 декември, преди началото на ученията на следващия ден. Балансът на силите между двете държави все повече се измества в полза на Китай през последните 30 години, като неотдавнашното влизане на J-15B революционизира възможностите на китайските самолетоносачи, позволявайки им да се справят много по-ефективно.