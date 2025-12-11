Новият китайски изтребител J-15B се сблъсква с F-15J и разтревожи японското командване

Според съобщения от медии, базирани в Тайван, японското военно ръководство е силно разтревожено, до степен да е „уплашено“ по точните думи, използвани в един от репортажите, от резултатите от два сблъсъка между китайски изтребители J-15B и японски F-15 на 6 декември, пише военното издание Military Watch.

Позовавайки се на висши японски източници от отбраната, беше съобщено, че след като J-15B, действащи от самолетоносача Ляонин, са се зацепили за F-15J, радарните предупредителни приемници на предоставените от САЩ самолети са успели да уведомят пилота за заплахата едва след като вече е било образувано оръжейно зацепване. На тази основа е преценено, че в случай на сблъсък между двата типа изтребители, F-15J би бил близо до унищожение, преди японският пилот да е имал време да реагира.

Според съобщенията японски източници са наблюдавали, че радарът на F-15J може да проследява J-15B на разстояние от около 100 километра, докато китайските изтребители се смятат за способни да откриват F-15 на разстояние най-малко 170 километра. Поради това инцидентът е описан като „отрезвяващо пробуждане“ за японския военен апарат.

Радарът на F-15J се счита за практически остарял и използва механично сканирана антенна решетка, която не само е далеч от ефективна по стандартите на 21-ви век, но е и силно уязвима за заглушаване.

Това е особено съществен недостатък, когато се сблъскате с китайски самолетоносачи, поради разполагането на самолета за електронна борба J-15D, който е особено добре оптимизиран за заглушаване.

Активната електронно сканирана антенна решетка на J-15B е не само много по-голяма, но и с няколко десетилетия напред в технологично отношение, осигурявайки не само по-голяма способност за откриване, но и много по-висок потенциал за електронна война и по-ниска сигнатура в сравнение с тази на F-15J.

Ситуацията с приемника за радарно предупреждение на F-15J наподобява тази, с която се сблъскаха пилотите на индийските военновъздушни сили, летящи с изтребители Rafale, когато, както се съобщава, бяха атакувани и унищожени от китайски изтребители J-10C на пакистанска служба през май.

Разминаването във възможностите в полза на J-15B обаче е значително по-голямо в Източна Азия, тъй като докато J-10C и Rafale са изтребители от едно и също поколение, J-15B е технологично близо четири десетилетия пред F-15J и е влязъл в експлоатация 43 години по-късно, през 2024 г. Японските самолети служат от 1981 г. и са тясно базирани на американския F-15C/D, който се присъедини към флота в края на 70-те години на миналия век.

J-15B замени базовия J-15 във въздушните крила на самолетоносачите Ляонин и Шандонг, като по-старият J-15, който се присъедини към флота в началото на 2010-те, има възможности, много по-сравними с тези на F-15.