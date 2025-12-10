6,5 по Рихтер: Ново силно земетресение удари Япония

Япония продължава да се тресе - ново земетресение с магнитуд 6,5 по Рихтер разтърси страната. Според японската скала магнитудът е бил 5,9, а трусът е усетен предимно в източните префектури Аомори и Хокайдо на дълбочина около 30 километра.

В сравнение с мощния трус от понеделник с магнитуд 7,6, новите земетресения са по-слаби. Във вторник пък земетресение с магнитуд 6,7 беше усетено в град Хончо. При първия трус пострадаха 51 души, а властите предупредиха за възможни нови силни трусове през следващите дни.

Сеизмичната активност е причинила разрушения на сгради, пътища и прозорци, а цунами с височина до 70 см засегна крайбрежието.

Японската метеорологична агенция (JMA) издаде рядко срещано предупреждение за „мегаземетресение“ и отбеляза, че рискът от трус с магнитуд над 8 остава повишен.