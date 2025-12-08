Мощно земетресение от 7,6 по Рихтер удари Япония, чакат цунами

Японската метеорологична агенция съобщава, че цунами с височина до три метра може да удари североизточното крайбрежие на страната

Мощно земетресение от 7.6 по скалата на Рихтер в 16:15 ч. българско време разтърси бреговете на Япония и предизвика предупреждение за цунами.

Първоначален доклад на Японската метеорологична агенция определи магнитуда на труса в понеделник на такъв от 7.2, предават местните медии.

В него се казва, че земетресението е било регистрирано край бреговете на Аомори и Хокайдо, като се добавя, че цунами с височина до три метра може да удари североизточното крайбрежие на Япония.

Към момента няма съобщения за жертви или щети, но в сайта на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC) има над 30 коментара на хора, които са го усетили осезаемо.

