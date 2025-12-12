Силно земетресение разлюля Япония, има опасност от цунами (ВИДЕО)

Земетресението е било на дълбочина 20 километра

Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Япония в североизточната префектура Аомори. Националната метеорологична администрация съобщи за опасност от цунами.

Земетресението е било на дълбочина 20 километра. Предупреждение за цунами е издадено за бреговете на префектурите Мияги, Ивате и Аомори, както и за югоизточното крайбрежие на Хокайдо.

На 8 декември земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер удари същия район, последвано от цунами с височина до 70 см, което удари крайбрежието. Трусовете раниха приблизително 40 души. Сеизмолозите предупредиха за заплаха от силни вторични трусове.

