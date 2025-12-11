Защо Япония отнема шофьорски книжки заради каране на велосипед в нетрезво състояние

Повече от 4500 души в цяла Япония са били хванати да карат велосипеди

Японската полиция е временно отнела шофьорските книжки на близо 900 велосипедисти, след като са били хванати да карат велосипеди под въздействието на алкохол, съобщават местни медии.

Властите са преценили, че нарушителите „вероятно представляват значителна опасност при шофиране“, пише Би Би Си.

Броят на временно отнетите шофьорски книжки от януари до септември се е увеличил рязко в сравнение с миналата година, тъй като Япония въведе нови закони за движение, които налагат по-строги наказания за велосипедистите.

Съгласно новите правила, въведени през ноември миналата година, тези, които карат велосипед под въздействието на алкохол, могат да бъдат изправени пред до три години затвор или максимална глоба от 500 000 йени (3200 долара).

Прагът за наказание на пияни велосипедисти също беше намален.

Велосипедистите могат да бъдат санкционирани, ако тест за алкохол в дъха открие 0,15 милиграма на литър или повече.

Преди новите правила нарушителите бяха санкционирани до голяма степен само ако не можеха да управляват велосипедите правилно.

Санкции могат да се прилагат и за хора, които предлагат алкохол на велосипедисти или предлагат велосипеди на някой, който може да ги кара пиян.

Повече от 4500 души в цяла Япония са били хванати да карат велосипеди, докато са били пияни, между ноември 2024 г. и юни тази година, съобщи вестник „Майничи“, позовавайки се на полицейски данни.

Властите засилват регулациите за велосипедите, вид транспорт, който нарасна по популярност по време на пандемията, но също така доведе до повече инциденти с участието на велосипедисти.

Повече от 72 000 велосипедни инцидента са регистрирани в Япония през 2023 г., което представлява над 20% от всички пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха местните медии.