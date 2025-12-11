Електронни оръжия срещу самолетоносачи: Стратегията на Китай срещу ВМС на САЩ

С нарастване на скритите подобрения в електронната война, Китай преобразува Южнокитайско море в електронно бойно пространство, решително наклонено в негова полза, пише Asia Times.

Този месец Азиатската инициатива за прозрачност в морското дело (AMTI) съобщи, че Китай тихомълком е разширил инфраструктурата си за електронна война и наблюдение в изкуствените си островни бази на оспорваните острови Спратли. Подобренията, осъществени между 2023 и 2025 г., засилват способността на Китай да наблюдава и оспорва дейността в Южнокитайско море, стратегически воден път, за който претендират множество държави.

Сателитни изображения показват нови антенни решетки и мобилни превозни средства за електронна война, разположени на рифовете Файъри Крос, Мишиф и Суби. Инсталирани са най-малко шест павирани площадки с монополни антени, всяка от които е ориентирана към морето. Съоръженията изглежда са свързани с монтирани на превозни средства системи за заглушаване, предназначени да се насочват към специфични електромагнитни честоти. На рифа Суби през 2025 г. е построено покрито убежище за помещенията, докато на рифа Мишиф са разположени пет превозни средства, свързани към фиксирани решетки.

Допълнителните подобрения включват кръгла бетонна платформа на Мисчиф Рийф за бързо разгръщане на антени и два нови радарни радара на Суби Рийф, отразяващи по-ранни инсталации на Файъри Крос и Мисчиф. Тези радарни радари осигуряват припокриващо се разузнавателно покритие (ISR). Китай също така е изградил укрепени крайбрежни позиции на Мисчиф Рийф, способни да поберат артилерия или мобилни оръжия.

Очертавайки заплахата, която китайските възможности за електронна война представляват за САЩ и техните съюзници в Южнокитайско море и Тайванския проток, доклад от ноември 2025 г. на Комисията за икономически преглед и сигурност между САЩ и Китай (USCC) посочва, че тези възможности са насочени към мрежите, които са нервната система на американските военни операции.

В доклада се отбелязва, че Народноосвободителната армия (НОАК) е подобрила способността си да нарушава, деградира или парализира американските разузнавателни, комуникационни и насочващи системи, подкопавайки свързаността и ситуационната осведоменост, от които зависят съвременните американски сили. В него се посочва, че средствата за електронна война на Китай биха могли да нарушат достъпа на САЩ до спътници и мрежови сензори както в мирно време, така и в конфликт, като се добавя, че тези постижения представляват основен елемент от стратегията на Китай за контраинтервенция, насочена към ограничаване на военната ефективност на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион.

Фокусирайки се върху непосредственото тактическо използване на тези системи, Дж. Майкъл Дам споменава в доклад на Лабораторията по приложна физика „Джонс Хопкинс“ (JHAPL) от август 2020 г. , че Китай би могъл да използва своите аванпостове в Южнокитайско море като мощни центрове за електронна война и разузнаване, което би позволило на Народноосвободителната армия (НОАК) да заглушава комуникациите, да нарушава радарите и да геолокира чуждестранни сили в региона.

Дам споменава, че китайските мобилни заглушители, високочестотни радиолокационни решетки, места за прихващане на сателитни комуникации (SATCOM) и сдвоено електронно разузнаване (ELINT) на рифовете Fiery Cross, Mischief и Subi могат да триангулират цели и да затруднят сензорите на противника. Той отбелязва, че заедно тези системи дават на Китай възможността да контролира електромагнитния спектър, да проследява кораби и самолети и да се намесва в чуждестранни военни, действащи в оспорвани води.

Илюстрирайки как Китай би могъл да използва тези възможности за електронна война срещу САЩ, вестник „South China Morning Post“ (SCMP) съобщи през декември 2024 г., че китайският план за електронна война за конфликт в Южнокитайско море се фокусира върху осакатяването на ударните групи на американския флот, като се насочват към най-важните им сензори и системи за споделяне на данни.

Според доклада, приоритетните цели включват фазирано-решетъчния радар AN/SPY-1 на корабите Aegis, уязвим към заглушаване, генерирани от дронове фалшиви сигнали и пренасищане с шум. В него се казва също, че Китай се стреми да наруши координационната роля на E-2C Hawkeye в целия флот и да използва американските сигнални транспондери, за да проникне или претовари мрежата за кооперативно ангажиране (CEC). В него се отбелязва, че чрез прекъсване на безжичните връзки и влошаване на споделените данни за насочване, Китай се стреми да заслепи групата самолетоносачи и да подкопае нейната интегрирана архитектура за противовъздушна отбрана.

Освен това, през юли 2024 г. SCMP съобщи, че Китай е използвал електронна война в Южнокитайско море, като е разполагал с мрежови радари с изкуствен интелект и бордови сензори, които са неутрализирали тактиките за заглушаване на ракетата EA-18G Growler на ВМС на САЩ.

В доклада се посочва, че китайските военни кораби, включително крайцерът тип 055 „Нанчан“, са обединили данни от множество радари и са поддържали високоскоростни комуникации в целия флот, за да се противопоставят на генерирания от Growler шум, фалшиви цели и електромагнитни атаки. В него се добавя, че чрез свързване на корабите в интегрирана „мрежа за убиване“, НОАК е противодействала на заглушаването от страна на САЩ, е запазила радарния контрол върху ключови американски активи и дори е напреднала агресивно, за да блокира група самолетоносачи. В него се добавя, че китайските командири са съобщили, че радарът на „Нанчан“ е функционирал нормално въпреки опитите на САЩ за заглушаване, принуждавайки американските самолети и кораби да се оттеглят.

Възможностите на Китай за електронна война може би вече са свалили американски самолети в Южнокитайско море. Например, Пол Креспо споменава в статия на Real Clear Defense от октомври 2025 г. , че загубата на хеликоптер MH-60R Sea Hawk на ВМС на САЩ и изтребител F/A-18 Super Hornet, които се разбиха в рамките на 30 минути, докато действаха от USS Nimitz в Южнокитайско море през този месец, може да е била причинена от използването на електронна война от Китай за объркване на системите на самолетите.

Креспо отбелязва, че средствата за електронна война на Китай са способни да нарушат GPS, комуникациите и авиониката, което потенциално може да направи самолетите неуправляеми. Той добавя, че чрез насочване към електромагнитни ленти, използвани от американските сили, Китай би могъл да е попречил на критична авионика, допринасяйки за съобщените сваляния на американски самолети в оспорвания регион.

Въпреки това, нито едно официално разследване не е потвърдило публично електронната война като причина, а доказателствата за инцидентите, макар и съвместими с намеса в електронната война, остават косвени.