Китай за първи път изстреля във формация два ултрадалечни изтребителя от шесто поколение

Програмата за изтребители от шесто поколение се счита за поне три до четири години по-напреднала

За първи път беше потвърдено, че Chengdu Aircraft Corporation е извършила формация за полет на двата си известни прототипа на много тежки свръхдалечни изтребители от шесто поколение, тъй като програмата наближава една година от представянето ѝ пред света. Първият прототип беше представен на 26 декември 2024 г., което го прави първият изтребител от своето поколение, потвърден за преминаващ в летателни изпитания в световен мащаб. Часове по-късно последва публикуването на кадри от по-лек прототип на изтребител от шесто поколение, разработен от Shenyang Aircraft Corporation. Вторият прототип на новия изтребител на Chengdu беше потвърден за първи път в летателни изпитания на 28 октомври и има забележителни разлики от предшественика си, включително нови ъглови изпускателни дюзи, вместо вдлъбнати изпускателни тръби, наблюдавани при предишния модел, които изглежда са в състояние да осигурят контрол на вектора на тягата, пише Military Watch Magazine.

Бойният самолет от шесто поколение на Ченгду е един от най-иновативните нови дизайни

на изтребители, виждани през последния половин век, и докато китайският изтребител от пето поколение J-20 вече удобно превъзхожда всички типове изтребители в западния свят, очаква се обхватът на по-новия самолет да бъде изцяло в собствена лига с боен радиус над 4000 километра. Очаква се екстремните размери на самолета също така да улеснят носенето на много по-голям радар и ракетен полезен товар, като първият е от решаващо значение за операции в далечно море, където се очаква самолетът да няма подкрепа от системи за ранно предупреждение и управление във въздуха (AEW&C) като KJ-500 . Самолетът се откроява и с използването на три двигателя, включително централен двигател с различен дизайн от другите два.

Video shows China’s sixth-generation fighter prototypes in flight. Both the first and second prototypes appear, with the second clearly distinguishable by its engine equipped with a vector-thrust nozzle, highlighting the evolution in design. 👀 https://t.co/FSbOhwWKQA pic.twitter.com/spgYgsiiSA — Defence Index (@Defence_Index) November 20, 2025

В началото на юни ново изображение на изтребителя предостави най-ясния фронтален изглед на неговия дизайн, показвайки три отворени вентрални отсека за оръжие с капацитет за боеприпаси, който изглежда няколко пъти по-голям от този на действащите стелт изтребители като J-20 и F-35. Наред с широка гама от балистични и крилати ракети, които се очаква да бъдат интегрирани в самолета, се очаква големите му отсеци за оръжие да му позволят да носи и големи ракети „въздух-въздух“, като например PL-17, които могат да поразяват цели на разстояния, приближаващи се до 500 километра. Способността на военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия да управляват един от най-невидимите самолети в света на хиляди километри в Тихия океан и с изключително големи възможности за поразяване на дълги разстояния, има потенциал да промени играта както за Китай, така и за Запада в региона и би могла да направи американския и съюзническите изтребителни флоти изключително уязвими, тъй като техните танкери, системи за реактивно и електронно реагиране и други поддържащи самолети остават силно уязвими. Програмата за изтребители от шесто поколение се счита за поне три до четири години по-напреднала от конкурентния изтребител от шесто поколение F-47, който е в процес на разработка за ВВС на САЩ и е предназначен да извърши първия си полет едва през 2028 г.