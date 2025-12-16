Китай разкри първи кадри от новия танк тип 99B: Колко е способен?

Танкът интегрира две пускови установки за активна защита GL-6

Китайската държавна телевизия CCTV за първи път излъчи кадри от новия основен боен танк Тип 99B на Народно-освободителната армия, участващ в стрелби. Новият тип основен боен танк беше представен за първи път на военен парад на 3 септември 2025 г., по време на който танкове от 112-та комбинирана въоръжена бригада на 82-ра групова армия поведоха колоната с наземни машини през площад Тянанмън в центъра на Пекин. Дизайнът на танка изглежда отговаря на няколко нововъзникващи тенденции в бронираната война, които стават все по-ясни по време на руско-украинската война, като подобренията спрямо предходния Тип 99A са фокусирани върху подобряване на ситуационната осведоменост и активната защита. Танкът интегрира две пускови установки за активна защита GL-6 и четири радара, и има далеч по-добри възможности за мрежово-центрична война благодарение на подобрените си информационни технологии и подсистеми за споделяне на данни, пише Military Watch Magazine.

Според съобщенията, ситуационната осведоменост на Type 99B е допълнително подобрена чрез интегрирането на 360-градусова система за виждане за екипажа. По-модерните му системи за управление на огъня включват ново поколение термовизионни системи, които според непотвърдени доклади може да са поставили нов стандарт като първата в света система от четвърто поколение. Нови фотоелектрични и сензорни системи допълнително подобряват осведомеността за бойното поле. Според съобщенията, танкът се възползва и от подобрени модули за експлозивна реактивна броня, въпреки че допълнителни подробности остават ограничени. Type 99 е разработен като част от комбинация „високо и ниско“ с по-лекия и много по-евтин Type 96, който е закупен в по-големи количества за превъоръжаване на части в цялата страна.

В китайските държавни медии се подчертава специално високата оптимизация на Type 99B за операции на голяма надморска височина и в студено време, като дизайнът му е предназначен да улесни бързите и продължителни бойни операции в планински райони като Хималаите. Предходният Type 99A е бил използван по време на китайско-индийски гранични спорове и се смята, че е осигурил значително предимство в производителността пред руския T-90MS, който формира гръбнака на индийския флот. Остава несигурно колко дълго Type 99 ще остане в производство и дали по-голямата част от планираните танкове Type 99B ще бъдат закупени от производствените линии или ще бъдат придобити чрез модернизиране на по-стари танкове Type 99 до новия стандарт. В момента Китай произвежда серийно шест типа танкове паралелно, от които Type 99 е най-тежкият и най-добре защитен, като танкът е наследен от по-новия Type 100 , който също беше представен през септември.

След демонстрираната висока уязвимост както на западните, така и на руските танкове в руско-украинската война, сред западните анализатори се повдигат все повече въпроси относно жизнеспособността на традиционните конструкции на танкове, включително нови типове танкове, построени около традиционни концепции, като британския Challenger 3 и немския Panther. Китайската програма Type 100 преразгледа дълбоко традиционните приоритети в дизайна на танкове и е много по-лека, по-мобилна и по-слабо бронирана, като същевременно използва по-малко мощно 105-милиметрово оръдие в сравнение със 125-милиметровото оръдие на Type 96 и Type 99. Вместо това, тя поставя по-голям акцент върху системите за активна защита, за да се предпазва от ракетни атаки и атаки с дронове, и се фокусира особено върху свързаността на данните и многодоменната координация, за да работи на по-безопасни разстояния и да работи в тясно сътрудничество с безпилотни летателни апарати за разузнаване и насочване. Смята се, че Type 99B е адаптирал дизайна на Type 99 в подобна посока, макар и на много по-тежко и по-традиционно шаси, което разчита на дебела бронирана защита и мощно основно оръдие. Влизането на Type 100 в серийно производство повдигна възможността производството на Type 99 скоро да приключи.