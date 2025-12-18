Жена в Япония държала мъртвата си дъщеря във фризер в продължение на 20 години

Възрастната японка беше арестувана през септември, след като признала какво е направила

Японски съд осъди в четвъртък 76-годишна жена на една година затвор условно с три години изпитателен срок, за това, че е крила тялото на дъщеря си в продължение на около 20 години в килер, а след това във фризер в дома си в Ами, префектура Ибараки, съобщи информационна агенция Kyodo.

Окръжният съд постанови присъдата, след като прокурорите поискаха едногодишна присъда затвор. Според обвинението, най-голямата дъщеря на Кейко Мори, 29-годишната Макико, е била убита преди около 20 години от съпруга си.

Съдия Шизука Асакура каза, че Мори е скрила тялото в килер и по-късно го е преместила във фризер, след като е започнало да се разлага, добавяйки, че дъщеря ѝ е имала поведенчески проблеми и е извършила актове на домашно насилие.

Според решението, Мори е изоставила тялото в килер между 16 и 31 юли 2005 г., а по-късно във фризер до 23 септември 2025 г.

Жената беше арестувана през септември, след като призна, че е държала тялото на дъщеря си във фризер в продължение на 20 години. Тя отишла в полицията, заедно с член на семейството, за да съобщи, че е държала тяло във фризера и че то принадлежи на дъщеря ѝ, родена през 1975 г., каза тогава говорител на местната полиция пред AFP.