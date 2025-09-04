Какво ни разказва речта на Си за неговата визия за Китай и света

Анализът е на Ричард Спенсър за The Times

За студентите по съвременна китайска история, в сряда имаше ирония в бащинския поглед на Мао Цзедун, чийто портрет все още виси над площад Тянанмън половин век след смъртта му.

Там, където някога Червените гвардейци се тълпяха, за да аплодират кампанията на Великия кормчия срещу капиталистическите пътеки, сега възхищението на масите прие формата на море от щракащи камери на телефони, продукти на взаимно зависимите пазарни икономики на Америка и Китай.

За президента Си обаче, докато наблюдаваше сцената от трибуната на Тянанмън – Портата на небесното спокойствие – нямаше противоречие.

Силата, която помирява двете крайности на управлението на Комунистическата партия – революционния марксизъм и кръвожадния капитализъм – беше представена от обектите, които тълпата снимаше: най-бързо разрастващият се арсенал от високотехнологични оръжия в света.

Независимо от идеологическите възходи и падения на комунистическото управление, Си използва речта си по време на парада в чест на 80-годишнината от края на Втората световна война, за да призове китайския народ да съди по резултатите. Китай е „подмладена“ нация, каза той. А подмладяването, както почти казва Мао, идва от дулото на оръжието.

Когато са заплашени от тирани, каза Си, „китайците се обединяват, за да се противопоставят на врага. Те се борят за оцеляването на страната, за подмладяването на китайската нация и за справедливост за цялото човечество”.

Си не е първият китайски лидер, който вярва, че бъдещото процъфтяване на страната зависи от преодоляването на бедствията от миналото – и „унижението“ й от ръцете на насилниците.

Дълго преди комунистите да вземат властта през 1949 г., Китай е обзет от убеждението, че никога не трябва да си позволи отново да преживее политическия хаос, унизителните военни поражения и крайната бедност, от които е страдал през 19-ти и началото на 20-ти век.

Традиционно това се приписваше пред международната общност на „агресорите“ – Британската империя в Опиумните войни, Русия, която нанесе военни поражения и отне територии от пропадащата империя на династията Цин, и, разбира се, вечния враг: Япония.

По-малко публично, много мислители, включително и вътре в партията, обвиняват моралната и интелектуална стагнация: по-специално неспособността да се ангажират с научните постижения, които индустриализираният свят правеше, докато императорите от династията Цин се оттегляха все по-далеч в вътрешните покои на Забранения град.

За Мао комунизмът беше великата съвременна практика, която щеше да се отърве от „старото мислене“. Някои от действията му бяха явно катастрофални, както са готови да признаят, макар и тихо, китайците, които помнят неговата епоха.

Но според Си основният принцип е бил правилен и последващите лидери постепенно „пресякоха реката, като пипаха камъните“, както се изрази наследникът на Мао Дън Сяопин, тествайки нови теории и „заемайки“ икономически системи и технологии от конкурентите, докато не намериха печеливша политическа конфигурация.

Си често е обвиняван, че игнорира всички партийни лидери с изключение на Мао, като начин да се сравни с божествената фигура, изобразен на площад „Тянанмън“. Това не беше случаят в речта му в сряда, което може да е объркало всеки, който не е запознат с перипетиите на последните лидерски клики.

Китай трябва да продължи да следва марксизма-ленинизма и мисълта на Мао Цзедун, каза Си, но също и теорията на Дън Сяопин, теорията за трите представителства и практиката на научния мироглед и развитие.

Последните две фрази бяха личните лозунги на двамата му предшественици като лидери, Дзян Цзъмин и Ху Цзинтао. Дзян беше очарован от Америка и неговите „Три представителства“ доведоха капиталистическите предприемачи в сърцето на партията. Ху предпочиташе консенсусен, технократичен подход към развитието на Китай.

Но посланието на Си беше, че всички тези силно контрастиращи принципи са поставили Китай на един и същ път.

Това прави неговия собствен предполагаем принос още по-ясен. Си е най-военният лидер след Дън, син на революционен другар на Мао, израснал с разкази за въоръжена съпротива в платото Лъс в северна Китай, където силите на партията бяха основно ограничени по време на Втората световна война.

Израснал сред други „принцове“ и личен приятел на генерали, Си не е имал никакви угризения като своите предшественици да се бори с корупцията, бюрокрацията и некомпетентността в армията, като е премахнал десетки лидери на Народната освободителна армия.

Резултатът беше показан в ядрените ракети, дроновете и танковете, които се движеха по Chang'an Jie, Алеята на вечния мир, към Тянанмън, като предупреждение за силата на Китай към враговете в чужбина и напомняне в страната за неумолимостта на партията към всяка останала опозиция.

Си произнесе подобно важно слово и по време на последната голяма възпоменателна церемония за Втората световна война през 2015 г. Тогава той направи забележително преосмисляне на участието на Китай във войната, което дотогава често се разглеждаше като поредния срамен епизод.

Япония беше нахлула, превзела градове, включително северната и южната столици Пекин и Нанкин, и избила стотици хиляди невинни. Но всъщност, каза той, като е устоял и е излязъл победител, дори и с помощта на съюзници, Китай е поел по пътя към настоящата слава.

„Непоколебимият китайски народ се бори храбро и в крайна сметка спечели пълна победа срещу японските милитаристки агресори, запазвайки по този начин 5000-годишната цивилизация на Китай“, заяви той тогава.

Това, което е важно, е, че дори Куоминтанг, победеният враг от гражданската война, се присъедини към големия кръг от съмишленици на обновлението на Китай. Не е случайно, че когато става въпрос за съпротива срещу независимостта на Тайван, днешният Куоминтанг, опозицията на острова, е съюзник на Китай.

Но Китай вече не се задоволява само с преоткриването на себе си. Си говори заедно с президента на Русия Владимир Путин и върховния лидер на Северна Корея Ким Чен Ун, на първата едновременна среща на тримата мъже.

Те са съюзници не толкова в политическата практика в наши дни, колкото в съпротивата срещу глобалното господство на САЩ, което според тях носи война и мор в части от света, където американците нямат право да се намесват.

Създавайки първата армия от падането на Съветския съюз – по всяка вероятност първата армия от сто години насам – способна да се противопостави на САЩ, Си вярва, че действа от името на човечеството, а не само в интерес на Китай.

„Човечеството отново е изправено пред избора между мир или война, диалог или конфронтация, и резултати, от които всички печелят, или игри с нулев резултат“, каза той. „Китайският народ ще застане твърдо на правилната страна на историята и на страната на човешкия прогрес, ще се придържа към пътя на мирното развитие и ще се присъедини към останалата част от света.“

Разбира се, тези, които искат да приемат аргументите на Си, трябва да се съгласят, че Русия не е започнала войната в Украйна, че заплахите на Ким Чен Ун да опустоши Южна Корея със собствения си ядрен арсенал са отбранителна позиция и че решимостта на Китай да завземе Тайван е чисто мирна.

Но това са аргументи, които китайците, независимо от политическата или икономическата си идеология, искат да чуят. Това са и аргументи, които все повече страни, които гледат скептично на Америка на Тръмп, изглежда оценяват.