Индия започва преговори за още руски системи за противовъздушна отбрана С-400

Потвърдено е, че индийското Министерство на отбраната е започнало преговори за закупуване на допълнителни бройки руски системи за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400, след първото използване на системите за високоинтензивни бойни операции срещу пакистанските военновъздушни сили на 7-10 май, пише военното издание Military Watch.

През октомври 2018 г. Министерството на отбраната подписа договор на стойност 5,43 милиарда долара за десет батальона С-400 и е концентрирало по-голямата част от системите си близо до границата с Пакистан. Смята се, че високата степен на удовлетвореност на ВВС от бойните характеристики на системата е основен фактор, който ги е накарал да се стремят към допълнителни поръчки. Коментирайки характеристиките на системата, началникът на ВВС на индийските ВВС Амар Прийт Сингх отбеляза в началото на август :

„Системата С-400, която наскоро закупихме, промени играта... Обсегът на поражение на тази система държеше самолетите им далеч от максималното разстояние, на което можеха да използват своите оръжия въздух-земя с голям обсег, като онези планиращи бомби с голям обсег, които имат.“

Източници от индийското министерство на отбраната твърдят, че С-400 са отговорни за неутрализирането на най-малко пет изтребителя и един голям самолет, вероятно самолет за радиоелектронна разузнавателна дейност или система за електронно разузнаване и управление (AEW&C). Унищожаването на голям самолет е постигнато на разстояние от 300 километра, което подчертава способността на С-400 да поразява цели дълбоко във въздушното пространство на Пакистан , използвайки своите ракети 40N6 . Работата на С-400 беше коментирана преди това от индийския премиер Нарендра Моди, който на 13 май посочи, че системата подчертава, че „платформи като С-400 са дали безпрецедентна мощ на страната“.

С-400 е една от двете основни системи за въздушна война, закупени наскоро от индийските въоръжени сили, като втората, френският изтребител Rafale, се счита за сериозно незадоволителна в сраженията с Пакистан. Основните ограничения в характеристиките на изтребителя, включително малък и сравнително слаб радар и много консервативни летателни характеристики, съчетани с огромната му цена от над 240 милиона долара на самолет, правят по-нататъшни поръчки за ВВС малко вероятни.

Недостатъците на Rafale и липсата на Индия на възможности в близко бъдеще за закупуване на усъвършенствани изтребители от пето поколение, правят С-400 да изглежда още по-важен за отбраната на страната.