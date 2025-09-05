Пореден силен трус разтърси Афганистан

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси днес югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от "Ройтерс".

Според центъра земният трус е бил на дълбочина от 10 километра. Засега не се съобщава за жертви или щети.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.3 || 43 km NE of #Jalālābād (#Afghanistan) || 8 min ago (local time 06:00:06). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/yaCdeMK44K