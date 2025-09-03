Ново основно оръжие за китайския стратегически подводен флот: Представена е ядрена балистична ракета JL-3 (ВИДЕО)

На военен парад на 3 септември, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война в Азия, Китайската народноосвободителна армия за първи път представи новата междуконтинентална балистична ракета JL-3, изстреляна от подводница, която представлява ядрото на морската стратегическа възпираща сила на страната, пише военното издание Military Watch. Ракетата много наподобява предшественика си JL-2, която беше видяна на предишния военен парад на страната на 1 октомври 2019 г., като по-новата ракета, както се съобщава, е била въведена в експлоатация в началото на 2021 г.

Когато е интегрирана в балистичните ракетни подводници тип 094A на ВМС на Народноосвободителната армия , JL-3 значително увеличава бойния им потенциал и им позволява да поразяват цели в Европа и континенталната част на Америка от всяка точка на Североизточна Азия, благодарение на много по-големия си обхват от по-старата JL-2. Също така се предполага, че новият клас ракети ще може да носи по-голям брой бойни глави и да ги носи с повече обратно разположени апарати.

Морските стратегически възпиращи сили на Китай остават далеч по-ограничени по отношение на възможностите си в сравнение с тези на Русия и Съединените щати, като в момента в експлоатация са само шест подводници клас 094, всяка от които може да носи само 12 балистични ракети JL-2 или JL-3. За да се постави това в перспектива, руският флот разполага с 13 подводници с балистични ракети, включително пет остарели кораба клас Делта IV и осем авангардни кораба клас Борей , като последните могат да носят по 16 балистични ракети.

Въпреки това, корабите клас Борей носят по-малко ракети спрямо теглото си, като водоизместимостта на корабите е 24 000 тона в сравнение с едва 11 000 тона за корабите клас 094. Американският флот разполага с 18 подводници с балистични ракети клас Охайо, които също са много по-големи от китайските си аналози с 18 750 тона и носят до 20 балистични ракети.

Тъй като Китай разчита на много по-малък флот от подводници, съставен от много по-леки кораби, разполагането на особено модерен клас балистични ракети има потенциала донякъде да намали разликата във възможностите, докато по-способната подводница с балистични ракети от клас 096 не започне да влиза в експлоатация в началото-средата на 30-те години на 21-ви век.

Въпреки че Китай е постигнал паритет или превъзходство над Съединените щати и Русия в значителен и бързо нарастващ брой от своите военни способности, като например във възможностите на най-модерните си бойни кораби, Народно-освободителната армия е по-бавна в намаляването на разликата във възможностите на своя подводен флот.