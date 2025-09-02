Ким Чен Ун обяви серийно производство на стратегически оръжия преди визитата си в Китай (СНИМКИ)

Севернокорейските държавни медии публикуваха снимки от обиколката на Ким Чен Ун на голяма фабрика за боеприпаси, която той приветства като ключова за военната модернизация на страната, съобщава Newsweek, позовавайки се на севернокорейските държавни медии.

Инспекцията се проведе преди пътуването му до Китай, първото му от над шест години, за да присъства на военен парад в Пекин.

През последните години Северна Корея непрекъснато разширява одобрените от ООН програми за стратегически оръжия, разработвайки балистични ракети, способни да достигнат континенталната част на САЩ, маневрени хиперзвукови оръжия и системи, предназначени за носене на ядрени бойни глави.

🇰🇵 DPRK Goes Industrial With Missile Production



On August 31, Kim Jong Un inspected the newly inaugurated combined missile production line at one of North Korea’s major munitions enterprises, confirming that the state’s long-term missile capacity expansion plan, set at the 8th… pic.twitter.com/hJti75cO6S — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) September 1, 2025

По време на обиколката си във фабриката за боеприпаси, Ким е бил запознат с нова, напълно автоматизирана производствена линия с „различни“ видове ракети, които вече са в серийно производство, съобщи Корейската централна информационна агенция в понеделник.

Линията интегрира всеки етап от производството - подготовка на материалите, производство на корпуса и компонентите, тестване и окончателно сглобяване - като по този начин се максимизира производителността и качеството, според доклада.

Честите ракетни изпитания на Северна Корея се превърнаха в ключов двигател на напрежението с Южна Корея. Ким настоява, че арсеналът е гарант за националната сигурност, посочвайки фокусираното върху Северна Корея сътрудничество в областта на сигурността между Вашингтон, Сеул и Токио.

Ким заяви, че съоръжението е изпълнило целите, определени в петгодишния план на страната, приет на Осмия конгрес на Корейската работническа партия , и значително е увеличило капацитета за производство на ракети на комунистическата страна.

Той също така призова индустрията да бъде готова да изпълни новите дългосрочни производствени цели, обявени на Деветия партиен конгрес, насрочен за следващата година.

Докладът разкри местоположението на завода, но южнокорейската информационна агенция Йонхап съобщи, че изглежда е някъде в Чаган, провинция, граничеща с Китай, където се произвежда голяма част от боеприпасите на Северна Корея.

На посещението Ким беше придружен от Джо Чун Рьонг, старши партиен секретар, Джанг Чанг Ха, ръководител на Ракетната администрация на страната, както и други партийни служители и мениджъри от отбранителната промишленост.