Ниски заплати, опасни задачи: Япония трудно развива армията си

Докато светът отбелязва 80 години от края на Втората световна война, пацифистка Япония се стреми да засили военния си капацитет заради опасения от териториалните амбиции на Китай, предава АФП.

Правителството увеличава военния бюджет и иска до 2027 г. разходите да достигнат 2% от БВП, но среща сериозни трудности да привлече достатъчно новобранци. През 2023 г. Силите за самоотбрана успяват да наемат едва половината от планираните 20 000 души.

Причините са ниски заплати, опасни задачи, ранно пенсиониране и демографска криза. Около 10% от наличните 250 000 позиции остават незаети.

В Окинава, стратегически важна за наблюдение на Китай и Тайван, новобранци преминават тежко обучение. Правителството подобрява условията с по-високи бюджети – климатици, по-чисти бази и повече ресурси.

Въпреки това японците остават резервирани към милитаризацията. Конституцията забранява използването на сила, а според проучване само 9% от гражданите биха воювали за страната си при война.

Властите настояват, че за отбраната са нужни не само бойци, а и специалисти в киберсигурност, космоса, електронната война и разузнаването.