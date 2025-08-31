Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещна със семейства на войници, загинали в задгранични военни операции, обещавайки им красив живот, съобщиха държавните медии в изявление, публикувано със снимки в събота.

Това е последвано от церемонията миналата седмица в столицата Пхенян, където Ким отдаде почит на войниците, завърнали се от бой в Украйна - събитие, на което севернокорейският лидер беше видян да ридае в сълзи и да полага посмъртни държавни награди върху труповете на войниците.

Според изявлението от събота на Корейската централна информационна агенция KCNA, Ким изрази дълбоки съболезнования на всички опечалени семейства на офицерите, паднали на бойните полета в чужди земи.

"Новината за смъртта на вашите любими деца и съпрузи сигурно е била голям шок за всички вас, тъй като не знаехте дали са живи или не", е казал Ким, според агенцията. "Нашата партия и правителство ще отдадат цялата слава на героите, почитани от цялата нация, и на техните отлични родители, които са ги отгледали да бъдат достойни за възхищение мъже. Те също така ще направят всичко възможно, за да ви осигурят, преди другите, красив живот в страната, защитена с цената на живота на мъчениците."

Според KCNA, Ким е представил снимките на мъчениците на семействата на церемония в петък в къщата Мокран, място, използвано за срещи на високо ниво в Пхенян.

През април Пхенян потвърди, че е изпратил войски в подкрепа на войната на Русия в Украйна, заявявайки, че някои от войниците му са били убити в бой, без да уточнява броя.

Руският президент Владимир Путин по-късно публикува изявление, в което благодари на Северна Корея и обеща да не забравя жертвите на севернокорейските войници.

Според Ким и Путин, разполагането на севернокорейски войски е извършено в съответствие с историческия договор за отбрана на техните страни от 2024 г., който изисква двете страни да окажат съдействие в случай на нападение срещу другата.

Оценки от Съединените щати, Южна Корея и Украйна показват, че Северна Корея е изпратила между 10 000 и 12 000 войници в Русия през октомври миналата година.

Пхенян е изпратил над 3000 души персонал в Русия по-рано тази година, според изявление на южнокорейските военни от март.

Броят на съобщените жертви е неясен - през април обаче южнокорейската разузнавателна агенция заяви, че приблизително 4700 севернокорейски войници са били убити или ранени, докато са се сражавали заедно с Русия срещу украинските сили.