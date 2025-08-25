Китай показа новото си оръжие срещу дронове – FK-3000 влиза в действие

Народната освободителна армия на Китай започна да въвежда в експлоатация нов боен зенитен комплекс, предназначен за близка защита срещу атаки с дронове - FK-3000, който беше забелязан по време на репетициите за предстоящия военен парад на страната, насрочен за 3 септември, пише Military Watch.

Закупуването на тази система изглежда отразява един от многото начини, по които китайските въоръжени сили реагират на уроците от продължаващата Руско-украинска война, по време на която дроновете играят централна роля както в нападателни действия, така и в разузнаването и за двете страни.

Бойният зенитен комплекс има известни прилики с руската система „Панцир“, използвана широко за борба с дронове в Сирия, Либия и в Украйна, като се е доказала като изключително ефективна.

Китайската система обаче изглежда е по-силно специализирана за защита срещу дронове и като по-нова разработка от значително по-напреднала отбранителна индустрия, се очаква да има по-добра ефективност.

FK-3000 използва триосово вседеходно превозно средство с бронирана кабина, две ракетни установки с по 12 ракети с малък обсег, както и 30-милиметрова автоматична оръдие. Управлението на огъня позволява едновременното поразяване на няколко цели. Използването на оръдие дава възможност за борба с по-евтини дронове, като квадрокоптери, без да се изразходват скъпи ракети, осигурявайки така двуслойна защита.

Системата има ефективен обсег до 1200 метра и може да бъде оборудвана с различни видове ракети. Очаква се да бъде разположена както за защита на сухопътни части на или близо до фронтовата линия, така и за охрана на ключови военни обекти и критична инфраструктура.

Китай допълва разработката на FK-3000 с въвеждането на няколко лазерни оръжейни системи, като новата OW5-A50, представена в средата на юли. С подобряването на лазерните технологии се очаква полезността на оръдията и ракетите за борба с дронове постепенно да намалява.

Значимата роля на дроновете в украинския конфликт се очаква да предизвика сериозен международен интерес към системата FK-3000 и подобни комплекси.

На 1 юни Въоръжените сили на Украйна постигнаха безпрецедентен успех, използвайки безпилотни летателни апарати за унищожаване на високостойностни цели при масирана атака с дронове, в която бяха унищожени няколко стратегически бомбардировача Ту-95МС и Ту-22М3 на летища в различни части на Русия. Очаква се стратегическата авиация на Русия да се нуждае от години, за да се възстанови от тези загуби.

Бяха постигнати и други по-малки успехи, насочени към летища, на които се базират тактически бойни самолети като щурмовиците Су-34 и прехващачите МиГ-31, както и удари по радарни системи, ПВО системи и критична инфраструктура.

Китай подкрепи защитата на Русия срещу дронови атаки с износ на лазерната система Silent Hunter 3000.