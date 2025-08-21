Индия: Не сме най-големият купувач на руски петрол

Индия не е нито най-големият купувач на руски петрол, нито има най-голям растеж на търговския стокообмен с Москва след 2022 г., заяви индийският министър на външните работи Субрахманям Джайшанкар на съвместна пресконференция с руския си колега Сергей Лавров, предаде новинарска агенция ПТИ.

Това, изглежда, е първият ясен отговор от страна на висш представител на индийското правителство на наложената от САЩ допълнителна 25-процентна митническа ставка върху вноса на стоки от Индия заради поръчките на руски петрол.

"Ние не сме най-големият купувач на руски петрол. Това е Китай. Ние не сме най-големият купувач на руски втечнен природен газ. Не съм сигурен, но мисля, че това е Европейският съюз", каза Джайшанкар в отговор на журналистически въпрос, информира БТА.

Индийският външен министър, който е на тридневна визита в Москва отбеляза, че САЩ са поддържали Индия в това да се снабдява със суров петрол от Русия, понеже по този начин се е стабилизирал международният енергиен пазар.

Неотдавна търговският съветник на Белия дом Питър Наваро публикува статия във в. "Файненшъл Tаймс", в която обвини Индия в "печалбарство", понеже купува руски петрол с отстъпка и изнася преработените петролни продукти в Европа, Африка и Азия. Джайшанкар бе помолен на днешната пресконференция да коментира думите на Наваро.