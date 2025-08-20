Китай ще покаже невиждани досега оръжия на парада, с който ще отбележи 80 години от края на Втората световна война

Китай ще организира мащабен военен парад следващия месец в сърцето на Пекин, за да отбележи 80 години от края на Втората световна война след капитулацията на Япония, мобилизирайки десетки хиляди хора и демонстрирайки невиждани досега оръжия.

Стотици самолети, включително изтребители и бомбардировачи, както и високотехнологични въоръжения, като например прецизни оръжия, способни да се движат с пет пъти по-висока скорост от тази на звука, ще бъдат представени на парада, съобщиха военни представители на пресконференция в сряда.

Парадът, второто подобно шествие от 2015 г. насам, отбелязващо официалната капитулация на японските сили през септември 1945 г., ще бъде демонстрация на военната сила на Китай, докато някои от неговите съседи и западни държави наблюдават с безпокойство от проекцията на сила от Народноосвободителната армия през последните години.

Ще има камиони, оборудвани с устройства за унищожаване на дронове, нови танкове и самолети за ранно предупреждение за защита на китайските самолетоносачи, като военни аташета и анализатори по сигурността казват, че очакват множество нови оръжия и оборудване на парада.

Допълненията към разширяващия се набор от ракети, особено противокорабни версии и оръжия с хиперзвукови възможности, ще бъдат анализирани особено внимателно, докато САЩ и техните съюзници се готвят да противодействат на Китай във всеки бъдещ регионален конфликт.

„(Оръжията и оборудването) ще демонстрират напълно силната способност на нашите военни да се адаптират към технологичния напредък, развиващите се модели на водене на война и да печелят бъдещи войни“, каза пред репортери Ву Зеке, заместник-директор на военния парад.

Новите въоръжения, които ще бъдат представени на парада, ще представляват значителен дял от изложените, според военните служители.

Точният брой на войските, оръжията и техниката, които ще бъдат показани, не беше разкрит.

Приблизително 70-минутният парад „Ден на победата“ на 3 септември, включващ 45 формирования от войски, ще бъде гледан от президента Си Дзинпин на площад Тянанмън, заедно с редица чуждестранни лидери и високопоставени лица, включително руския президент Владимир Путин, който присъства на парада и през 2015 г.

На последния парад от Втората световна война над 12 000 войници, включително различни контингенти от Русия и Беларус до Монголия и Камбоджа, маршируваха през града заедно с ветерани.

Пекин също така мобилизира над 500 единици военна техника и 200 самолета.

Много западни лидери не пътуваха за събитието през 2015 г., опасявайки се от посланието, което Китай би изпратил с демонстрацията на военна мощ. Тогавашният японски премиер Шиндзо Абе отказа да присъства.

Сред чуждестранните участници по това време бяха бившият германски канцлер Герхард Шрьодер и бившият британски премиер Тони Блеър.

На пресконференцията не беше разкрита информация за участващите чуждестранни войски или присъствието на чуждестранни лидери.