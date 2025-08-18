Защо Китай разработи най-опасната крилата ракета в света: Може да удари Гуам и континенталната част на САЩ със скорост от Мах4+ (ВИДЕО)

Китайската народноосвободителна армия предостави нова информация и рядък поглед към секретната крилата ракета DF-100, като част от честванията на 98-ата годишнина на въоръжените сили, пише военното издание Military Watch.

Представена за първи път през 2019 г., DF-100 е широко смятана за най-способната крилати ракети за наземно нападение в света и съчетава приблизително 3000-4000 километра обхват с много висока крейсерска скорост от Мах 4-5 и висока точност на удара.

Ракетата е една от широката гама нови китайски активи, способни да поразяват американски военни съоръжения в Тихия океан, включително критични съоръжения на Гуам и Хавай, като скоростта ѝ представлява значително предизвикателство за многослойната противовъздушна отбрана. Въпреки че крилати ракети с подобен обхват са въоръжени от редица страни, включително Русия и Съединените щати, ракетите, комбиниращи такъв обхват със свръхзвукова скорост, са много редки, докато тези, постигащи такъв обхват със скорост от Мах 4-5, са нечувани извън Китай. Това не само позволява целите да бъдат поразявани много по-бързо, но и ги прави много по-трудни за прихващане.

DF-100 беше показан да работи по време на учения, симулиращи пълноспектърно заглушаване, като кадрите подчертават острата му конична бойна глава и огромните му опашни перки. Това предполага маневрена власт, което допълнително усложнява потенциалните усилия на противника за прихващане.

Ракетите бяха показани да бъдат изстрелвани от превозни средства в претрупан градски терен, демонстрирайки способността им да останат мобилни, за да увеличат оцеляването. Наред с наземните ракети-носители, ракетите могат да бъдат изстрелвани и от бомбардировачи H-6, което им позволява да бъдат изстрелвани от далеч над Тихия океан, за да поразяват цели в Аляска и на континенталната част на Съединените щати.

H-6 е най-широко използваният клас бомбардировачи в света, като се смята, че над 270 са в експлоатация, което предоставя възможности за мащабни атаки с помощта на широка гама от типове крилати и балистични ракети. Особено дългият обсег на DF-100 компенсира значително по-късия обсег на бомбардировача в сравнение с конкурентни класове като американския B-2 и руския Ту-160.