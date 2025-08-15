Северна Корея може да изпрати още 6000 войници на украинския фронт, както и бойна техника

Още по темата: Северна Корея: Мирните предложения на Южна Корея са невъзможна мечта 14.08.2025 09:17

Северна Корея може скоро да изпрати около 6000 войници и между 50 и 100 единици военна техника в Русия, пише Украинска правда.

Кирило Буданов заяви, че въпросните севернокорейски части са официално регистрирани като инженерни войски, които би трябвало да се занимават с разминиране и изграждане на укрепления в Курската област на Русия. Той обаче се съмнява, че това ще бъде единствената им задача.

Оборудването, което ще бъде разположено, включва основни бойни танкове M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортьори BTR-80.

Буданов подчерта, че сътрудничеството на Москва с Пхенян представлява заплаха не само за Украйна, но и за сигурността в Тихоокеанския регион. Москва предоставя пари, технологии и обучение в замяна на подкрепата на Пхенян, като значително подобрява военните възможности на Северна Корея. Тя също така доставя храна, гориво, петрол и други ресурси.

„Кремъл плаща за цялото военно оборудване и войски. Това са десетки милиарди долари, а за севернокорейската икономика, една от най-изолираните в света, това е много значителна сума“, каза Буданов.

През април както Северна Корея, така и Русия потвърдиха участието на севернокорейски войски във войната на Русия срещу Украйна. Докладите показват, че севернокорейски войски присъстват в района на Курск, който по това време е бил частично контролиран от украинските въоръжени сили. Тогава двете страни заявиха, че сътрудничеството им се основава на споразумение, подписано от лидера на Кремъл Владимир Путин и лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през юни миналата година, което освен всичко друго предвижда "взаимна защита".