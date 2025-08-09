Първият в света компютър, подобен на мозък, е създаден в Китай

Учени от университета Джъдзян в Китай представиха компютър, подобен на мозък, базиран на специализиран невроморфен чип с повече от 2 милиарда изкуствени неврони, съобщи университетът.

Както университетът обяви по-рано в социалните си мрежи, Лабораторията за мозъчноподобен интелект на университета Джъдзян представи невроморфен мозъчноподобен компютър от следващо поколение: Дарвин Маймуна (китайско име - "Укун").

„Това е първият в света компютър, създаден на принципа на това как работи мозъкът, базиран на специализиран невроморфен чип с повече от 2 милиарда неврона“, се казва в изявление на университета.

Университетът отбеляза, че компютърът е базиран на изчислителния чип Darwin III, създаден на принципа на мозъка. Общо в компютърната система има 960 такива чипа, уточни университетът.

„Уконг се гордее с брой неврони, доближаващи се до този на мозъка на макак, което го поставя с една крачка по-близо до по-напредналия интелект, базиран на мозъка“, заявиха от университета.

Според университета, учените, използвайки мощните невронни и синаптични ресурси на системата, са провели предварително моделиране на мозъка на живи организми с различен брой неврони, включително нематода Caenorhabditis elegans, рибата зебра, мишките и макаците.

Според учените, разработката „открива нов подход към изследванията на мозъка“, позволява по-добро разбиране на това как работи мозъкът и намалява нуждата от реални биологични експерименти.