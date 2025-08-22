Президентът на Азербайджан: Трябва да сме готови за война във всеки един момент

Азербайджанският президент Илхам Алиев заяви, че след подписването на мирното споразумение с Армения, правителството следи „източниците“ на нови заплахи и натрупва военна мощ, за да гарантира сигурността на страната.

По време на посещение в град Келбаджар, Алиев каза, че сигурността на Азербайджан може да бъде гарантирана само от собствената ѝ армия и народ и всяка агресия срещу републиката ще доведе до тежки последици за атакуващата страна.

"Трябва да сме готови за война във всеки един момент. Защото процесите в света вървят в такава посока, че е невъзможно да се знае какво ще се случи утре. Гарант на нашата сигурност сме самите ние - държавата, народът и нашите Въоръжени сили. Затова, ако на някой болен ум му хрумне да извърши каквато и да е провокация срещу Азербайджан, мисля, че ще съжалява", посочи той, цитиран от Adalet.

Той отбеляза, че републиката вече е укрепила армията си в Каспийско море и други райони, и е увеличила броя на специалните части. Освен това Азербайджан получава „най-модерните дронове, нови артилерийски системи“ и чака доставката на нови бойни самолети, докато съществуващите са „напълно модернизирани“.

„Не съветваме никого да мисли за враждебни действия срещу нас... Имаме доста силни съюзници и позицията ни в международните организации винаги е призната за справедлива... За разлика от някои други страни, ние не сме завзели никаква чужда територия, не сме извършили етническо прочистване, не сме унищожили нито един град или село“, отбеляза Алиев.

Той добави, че Азербайджан не иска война и е за мир, но трябва да остане бдителен.