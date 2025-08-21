Северна Корея има тайна военна база

Може да представлява заплаха за Източна Азия и САЩ

Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай, в която може да се намират най-новите балистични ракети с дълъг обсег на Пхенян, съобщава The Guardian, позовавайки се на ново проучване.

„Недекларираната“ ракетна база Sinpung-dong се намира на около 27 км (17 мили) от китайската граница, съобщи в доклад, публикуван в сряда, вашингтонският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Съоръжението в провинция Северна Пхьоган вероятно съхранява шест до девет междуконтинентални балистични ракети (ICBM) с ядрена способност и техните пускови установки, се посочва в проучването.

В него се казва, че оръжията „представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и континенталната част на Съединените щати“.

Северна Корея ускори ядрената си програма след провала на срещата на върха със САЩ през 2019 г., а лидерът Ким Чен Ун наскоро призова за „бързо разширяване“ на ядрения потенциал на дипломатически изолираната страна.

Докладът, който CSIS определи като първото задълбочено потвърждение от отворени източници за Sinpung-dong, посочва, че базата е една от около „15-20 бази за балистични ракети, поддръжка, съхранение на ракети и съоръжения за съхранение на бойни глави, които Северна Корея никога не е декларирала“.

Съоръжението „не е известно да е било предмет на преговори за денуклеаризация, проведени по-рано между Съединените щати и Северна Корея“, се посочва в проучването.

Позовавайки се на текущите оценки на своите анализатори, CSIS заяви, че пусковите установки и ракетите могат да напуснат базата в случай на криза или война, да се свържат със специални подразделения и да проведат по-трудно откриваеми изстрелвания от други части на страната.

Базата, заедно с други, „представлява основен компонент на това, което се предполага, че е развиващата се стратегия на Северна Корея за балистични ракети, както и разширяващите се стратегически ядрени възпиращи и ударни способности“, се казва в доклада.

Срещата на Ким с американския президент Доналд Тръмп в Ханой, Виетнам, през 2019 г. се провали, защото двете страни не се споразумяха за това, какво ще отстъпи Пхенян в замяна на облекчаване на санкциите.

Оттогава Северна Корея многократно заяви, че никога няма да се откаже от оръжията си, и се обяви за „необратима“ ядрена държава.

А след руската инвазия в Украйна Пхенян се сближи с Москва.

Южнокорейски и западни разузнавателни агенции заявиха, че през 2024 г. Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в Русия – предимно в Курск – заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

Тръмп проведе високопоставени разговори с руските и украинските лидери през последните дни в опит да сложи край на конфликта.

Вашингтон заяви, че има доказателства, че Русия засилва подкрепата си за Северна Корея, включително чрез предоставяне на помощ в областта на съвременните космически и сателитни технологии, в замяна на помощта й в борбата срещу Украйна.

Анализатори твърдят, че ракетите за изстрелване на сателити и междуконтиненталните балистични ракети използват до голяма степен една и съща основна технология.