Свръхзвукови и дозвукови: Тайван ще похарчи 0,5 милиарда долара за ракети за възпиране на Китай

Тайван наскоро обяви планове за производство на 232 допълнителни противокорабни ракети през следващата година, на очаквана цена от 536 милиона долара, пише Defense Express.

По-специално, планира се да се поръчат дозвуковите противокорабни ракети Hsiung Feng II и свръхзвуковите Hsiung Feng III в модернизирани версии, съобщава местното издание Liberty Times.

Точният брой на всеки вариант не е посочен, нито цената, на която ще бъдат поръчани. Може да се направи обаче приблизителна оценка, която предполага, че една поръчана противокорабна ракета ще струва около 2,3 милиона долара.

Освен това се съобщава, че Тайван вероятно планира да поръча американски противокорабни ракети, най-вероятно Harpoon, които са пристигнали в Тайван едва наскоро , пет години след като са били поръчани.

Defense Express добавя, че Hsiung Feng II, е дозвукова противокорабна ракета, има обхват до 148 км в стандартната версия, до 250 в модернизираната версия и от 600 до 1200 в модификацията Hsiung Feng IIE.

Максималната му скорост е от 970 км/ч до 1050 км/ч. За поразяване на цели, Hsiung Feng II има полубронебойна бойна глава с тегло 225 кг, с обща маса от 695 кг.

От своя страна, Hsiung Feng III има по-къс максимален обсег, до 120-150 км, а в модернизирания вариант до 400 км. По-късият обсег обаче се компенсира от по-висока скорост, тъй като вече е свръхзвукова, и има максимална скорост от 2450 км/ч до 2800 км/ч. Бойната ѝ глава е идентична с тази на Hsiung Feng II и също тежи 225 кг, но общата маса на ракетата е малко по-малка - 660 кг.