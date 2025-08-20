Шокът от Тръмп подтиква Япония да помисли за немислимото: ядрено оръжие

Подкрепата в Япония за разработването на собствени ядрени оръжия е по-малка

В Япония и Южна Корея се задълбочава загрижеността относно надеждността на дългогодишните американски гаранции за сигурност. Това се засили от твърдия подход на Тръмп към традиционните съюзници на САЩ, което накара някои в Токио и Сеул да призоват за преоценка на тяхната политика за отказ от ядрено оръжие, пише Reuters.

В имение от 18 век в Джорджия, недалеч от Лондон, японският законодател Руи Мацукава започна да изпитва сериозни съмнения относно ангажимента на САЩ да защитава страната му.

Мацукава, бивш заместник-министър на отбраната, пътува през март до историческото абатство Фордъм за двустранна конференция на високо равнище. В имението, което сега е дом на японска пивоварна за саке, тя каза, че е научила от британски депутати, дипломати и бизнес лидери, че в мисленето им настъпва тектонична промяна.

Американският президент Доналд Тръмп открито критикуваше европейските съюзници на Америка и се накланяше към Русия. И Европа „се събуди“, каза тя, за факта, че вече не може да разчита толкова силно на Америка и трябва да поеме по-голяма отговорност за своята сигурност.

Тя осъзна, че това важи и за Япония, която в момента е дом на най-голямата американска военна база в чужбина. „Не може да се приема присъствието на САЩ за даденост“, заяви Мацукава, член на влиятелния съвет по национална сигурност на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП).

Мацукава е част от група висши японски законодатели, които започват да мислят немислимото в единствената страна, претърпяла атомна бомбардировка: заобиколена от съседи с ядрено оръжие – Китай, Северна Корея и Русия, Япония също може да се наложи да разположи тези оръжия за масово унищожение.

„Тръмп е толкова непредсказуем, което може би е неговата сила, но мисля, че трябва винаги да мислим за план Б“, каза Мацукава в интервю в офиса си в Токио. „План Б може би е да станем независими и след това да прибегнем до ядрени оръжия“, добави тя, повдигайки възможността Япония да намали зависимостта си от американските гаранции за сигурност.

Шокът от Тръмп се отразява и в съседна Южна Корея, която в момента е защитена от ядрения щит на САЩ, подобно на Япония. Според проучвания до 75% от южнокорейското общество подкрепя идеята страната да създаде свои собствени ядрени оръжия. Изборът на левоцентристкия президент Ли Дже Миун през юни охлади някои от по-откритите разговори за ядрени оръжия в Сеул. Но дори и някои членове на неговата Демократическа партия все повече признават необходимостта, в случай че ангажиментите на САЩ за сигурност се провалят, да се постигне „ядрена латентност“ – да се разполага с средства за бързо създаване на използваем ядрен арсенал.

Подкрепата в Япония за разработването на собствени ядрени оръжия е по-малка. Мацукава, например, подчертава, че САЩ остават важен съюзник и казва, че Токио трябва да убеди администрацията на Тръмп, че е в интерес на Америка да защити страната си и да предотврати криза около Тайван.

Но интервюта с дузина японски законодатели, правителствени служители и бивши висши военни показват, че има нарастваща готовност да се отслаби десетилетният ангажимент на Япония, формулиран през 1967 г., да не произвежда, притежава или съхранява ядрени оръжия на своя територия – т.нар. „Три неядрени принципа“.

Сред японската общественост също проучвания на общественото мнение показват по-голяма готовност да се преосмисли ядрената позиция. Роденият в Хирошима Тацуаки Такахаши, чийто дядо е оцелял след атомната бомбардировка над града, заяви пред Ройтерс, че възгледите по въпроса се променят с отдалечаването на трагедията от миналото.

Промяната в нагласите в Япония и Южна Корея, двете ключови стълбове на десетилетното господство на САЩ в Тихия океан, е предизвикана от нарастващата загуба на доверие сред съюзниците на САЩ във Вашингтон по отношение на ангажимента им към тяхната сигурност, и по-специално от съмненията дали САЩ ще им се притече на помощ в случай на конфликт.

Изборът на Тръмп на платформата „Америка на първо място“ и отхвърлянето на традиционните съюзници на САЩ засилиха тези опасения, показват интервюта с законодатели и официални лица в Япония и Южна Корея. Посяването на съмнения от страна на президента относно продължаването на подкрепата на САЩ за НАТО, налагането на мита върху Япония, Южна Корея и Австралия и разговорите за присъединяване на Канада към САЩ, уплашиха много от дългогодишните съюзници на Америка.

Японското външно министерство заяви, че правителството счита ангажимента на администрацията на Тръмп към двустранния съюз за „непоколебим“. Министерството на отбраната заяви, че Япония „има пълно доверие, че САЩ ще изпълни задълженията си, използвайки всички видове способности, включително ядрени сили“.

Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че десетилетният съюз с САЩ остава „основата на нашата дипломация и е играл ключова роля за поддържането на мира и стабилността на Корейския полуостров“.