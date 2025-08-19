Пустинята Гоби ще се превърне в световен мозък: Си Дзинпин тайно строи компютърната столица на Китай

В отдалечения окръг Иу, на края на пустинята Гоби, близо до границата с Монголия, Китай тайно изгражда гигантски комплекс от центрове за данни, чиято цел е да направи Китай световен лидер в надпреварата за изкуствен интелект до 2030 г. Амбициозният проект е стартиран по лична инициатива на Си Дзинпин, пише руски сайт.

Както разбра американската агенция Bloomberg, проектът включва изграждането на 39 центъра за данни. Всъщност това ще превърне окръг Иу в огромен „град на центрове за данни“. Според оценките, тези центрове се планира да бъдат оборудвани с над 115 хиляди графични процесора, включително най-модерните модели H100 и H200. Те се считат за златен стандарт за обучение на големи езикови модели, като например ChatGPT или китайския DeepSeek.

Изборът на Синдзян за място на такъв стратегически проект не е случаен. Регионът, практически затворен за външни наблюдатели, осигурява относителна сигурност и евтина електроенергия, необходима за работата на гигантски центрове за данни.

През 2022 г. САЩ забраниха доставките на усъвършенствани чипове от страх от технологичния растеж на Китай. Въпросът как китайските компании ще се сдобият с повече от 115 000 чипа остава отворен. Но очевидно китайците вече са намерили начин да заобиколят американските санкции.

Под американските санкции Китай активно развива собствената си микроелектронна индустрия. Преди това Китай отпусна 48 милиарда долара в подкрепа на национални компании, произвеждащи микрочипове. Една от тези компании е Huawei, която наскоро постигна значителен напредък в разработването на чипове с изкуствен интелект.

Nvidia многократно е заявявала, че спазва всички санкции на САЩ, но главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг не е крил разочарованието си от политиките на Вашингтон, заявявайки, че годините на ограничения „не са успели“ да ограничат растежа на Huawei.

Nvidia вижда Huawei като сериозен конкурент и се опасява, че китайската компания ще продължи да се подобрява и да печели пазарен дял. Вашингтон не е повярвал на аргументите на Nvidia.

Администрацията на Тръмп вече допълнително ограничи видовете чипове, които Nvidia може да продава в Китай, което струва на компанията 5,5 милиарда долара.

Но нищо не можеше да спре развитието на Китай: китайските компании вече започнаха да получават нови AI чипове Huawei 910C. През следващите месеци Huawei планира да стартира масови доставки на тези чипове: този хардуер ще стане основа за обучение на най-новите невронни мрежи. Съобщава се, че най-добрата китайска невронна мрежа DeepSeek работи върху чипове на Huawei.

Вместо да харчи огромни суми пари за придобиване на най-модерните чипове в САЩ, Китай залага на ефективност и иновации. Невронната мрежа DeepSeek, както отбелязват със завист западните експерти, изисква по-малко мощно оборудване.

Но в същото време е много по-ефективна от американските. Прилича на енергоспестяващи крушки: светят точно като обикновените „крушки на Илич“, но консумират по-малко енергия.ь

Влиянието на Китай в областта на невронните мрежи нараства в световен мащаб. Китайските компании предоставят пълен достъп до създадените от тях невронни мрежи, ускорявайки разпространението им по света и по този начин създавайки „технологична мека сила“.

Както посочва Кевин Сю , технологичен инвеститор и основател на Interconnected Capital, това е подобно на начина, по който Франция е повлияла на света чрез литературата и поезията през 18-ти век, а Съединените щати чрез поп музиката, филмите и телевизионните предавания през 20-ти век. Сега сме навлезли в нова технологична ера, доминирана от Китай.

Неслучайно самият Си Дзинпин обяви развитието на невронните мрежи за национален приоритет. В момента в Китай се реализира проектът East Data West Computing, чиято същност е преразпределение на изчислителните ресурси от претоварените източни, крайбрежни провинции към по-слабо развитите западни.

Това позволява оптимизиране на потреблението на енергия и намаляване на въздействието върху околната среда. Освен това, новите центрове за данни – подобно на фабриките, които някога са били – ще се превърнат в центрове на нова икономика. Те ще създадат работни места и с тях добавена стойност за изоставащите провинции.

И Синдзян вече показва първите си резултати. Стартиран е първият „компютърен град“ с изчислителна мощност от 24 хиляди петафлопа. Потенциалните инвеститори в подобни проекти са привлечени от обещанието за безплатно електричество.

Операторите на центрове за данни могат да разчитат и на държавна подкрепа: от еднократни плащания за строителство до оперативни обезщетения до 5 години, в зависимост от размера на компанията.

Китайските разработчици на невронни мрежи могат да разчитат и на преференциални условия за живот, образование на деца и финансиране на научни изследвания.

Като цяло Си Дзинпин е създал всички условия Китай наистина да се превърне във водещата „невросила“ в света.