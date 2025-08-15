Китай подаде жалба до СТО срещу наложените от Канада

Пекин е депозирал жалба пред Световната търговска организация (СТО) срещу наложените от Канада допълнителни мита върху вноса на китайска стомана. Това обяви днес китайското министерство на търговията, предаде Франс прес.

Икономическите и политическите отношения между Китай и Канада се обтегнаха през последните години, вследствие на което търговските връзки между Пекин и Отава отслабнаха. Миналият месец канадският премиер Марк Карни обяви допълнителни ставки от 25 на сто върху вноса на стомана от Китай, припомня АФП.

Карни обясни, че тази мярка е необходима за защита на местната индустрия, след като САЩ увеличиха митата за внос на стоманата до 50 на сто, предизвиквайки опасения, че стоманодобивните компании масово ще пренасочат износа си към Канада.

Китайското министерство на търговията обяви днес, че е подадена жалба в СТО срещу тези мерки, които ведомството определя като "дискриминационни", допълвайки, че те "противоречат на (търговските) правила на СТО".

"Подобни действия обикновено са едностранни и протекционистични мерки, които подкопават законните права и интереси на Китай и нарушават стабилността на световните вериги за доставка на стомана", изтъкна министерството на търговията.