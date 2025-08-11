Казахстан поздрави Доналд Тръмп за мирното споразумение между Азербайджан и Армения

Съветникът на президента на Казахстан и негов прессекретар Руслан Желдибай заяви, че президентът Касъм-Жомарт Токаев смята подписаното във Вашингтон мирно споразумение между Азербайджан и Армения за исторически значимо постижение, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Подписаният договор сложи край на дългогодишния военен конфликт между двете страни и проправи пътя за установяване на дипломатически отношения и развитие на сътрудничество, основано на траен мир.

Според държавния глава на Касзахстан подписването на това споразумение между Азербайджан и Армения стана възможно благодарение на енергичната и ефективна посредническа мисия на президента на САЩ Доналд Тръмп, който успя да убеди лидерите на двете страни да демонстрират политическа воля и стратегическа далновидност.

Президентът Касъм-Жомарт Токаев отбелязва, че Казахстан също е допринесъл за постигането на тези важни споразумения между Азербайджан и Армения. Той припомни, че по негово предложение Алмати ще бъде домакин на преговори на министерско равнище по ключовите параметри на мирния договор.

Както беше съобщено по-рано, президентът на Азербайджан, премиерът на Армения и президентът на Съединените щати подписаха съвместна декларация във Вашингтон за мирно уреждане на отношенията между Баку и Ереван.