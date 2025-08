Хирошима отбелязва 80 г. от атомната бомбардировка на града

Западният японски град Хирошима отбеляза 80-годишнината от американската атомна бомбардировка през 1945 г., предадоха световните агенции.

Exactly 80 years since an atomic bomb was used in war for the first time, thousands bowed their heads in prayer in Hiroshima, as the city's mayor warned world leaders about the nuclear warheads that still exist today https://t.co/04SpA1nCMz