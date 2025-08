Хонконг е засегнат от най-тежките валежи от 1884 г. насам

Хонконг отбеляза най-високия дневен валеж за август от 1884 г. насам, съобщи метеорологичната обсерватория на града, цитирана от Reuters.

Над 350 мм дъжд са заляли Хонконг до 14:00 ч., съобщиха метеорологичните власти на града - най-високите дневни валежи за август от 1884 г.

Екстремните валежи и катастрофалните наводнения, които метеоролозите свързват с изменението на климата, представляват нарастващи предизвикателства за властите в континентален Китай, отнасяйки хора до смърт, разселвайки хиляди и заплашвайки с икономически загуби за милиарди долари.

SCENE: Torrential rains hit #HongKong, triggering a black rainstorm warning, the highest level, causing widespread #flooding in car parks, streets, and urban areas like #MidLevels, #Central, and #SaiKung. pic.twitter.com/iiCWMs97hs