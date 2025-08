Китай разгръща най-тежко въоръжения си клас ядрени подводници за нови операции

Китайските държавни медии публикуваха рядък кадър на нова ядрена подводница с балистични ракети от клас 094, която тръгва на далечен патрул, съобщава военното издание Military Watch.

В предаването е включена декларация от един от членовете на екипажа, обещаващ да изстреля ядрените ракети на кораба „без колебание“, ако бъде наредено. Корабът е отплавал от военноморската база Лонгпо, силно укрепено подземно съоръжение на остров Хайнан, където наскоро бяха разположени нови изтребители от пето поколение J-20, вероятно като средство за укрепване на отбраната.

‼️🇨🇳China Deploys his new Type 094 Nuclear Submarine to Reinforce Global Sea Domination. pic.twitter.com/fqOdEAkumk