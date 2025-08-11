Зареждат магазини и заведения с евро

Търговците трябва да си набавят банкноти и монети от единната валута

В еврозоната е забранено връщането на ресто едновременно с евро и левове

Плащаме месец с двете валути

Банкноти и монети евро ще бъдат продадени на представители на бизнеса още преди да влезем в еврозоната. Търговците, включително малките магазини, заведения и хлебарници, ще трябва да се снабдят с евробанкноти и евромонети, за да могат да връщат ресто в единната валута на клиентите си от 1 януари 2026 г.

До датата на въвеждане на еврото снабдяване на търговците с банкноти и монети евро ще се извършва от банките. Това снабдяване ще се прави въз основа на договори, сключени между банките и търговците, посочват от БНБ като част от разяснителната кампания за влизане в еврозоната. От централната банка уточняват, че получените от търговците евробанкноти и евромонети не могат да бъдат използвани до датата на въвеждане на еврото.

Планирано е продаването на банкноти и монети на търговците да започне от ноември. Търговците може да се обърнат към банка и да уточнят реда и условията, при които може да се снабдят с евробанкноти и евромонети преди датата на въвеждане на еврото, за да обезпечат дейността си след влизане в еврозоната.

Според Закона за въвеждане на еврото в България, за период от един месец след датата на влизане в еврозоната банкнотите и монетите в левове ще бъдат законно платежно средство паралелно с евробанкнотите и евромонетите. След изтичане на едномесечния период, в който и двете валути са в обращение, няма да може да купуваме стоки или да плащаме услуги с банкноти и монети в левове.

В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро, пише в закона. Но за търговци, които не са се снабдили с достатъчно количество евробанкноти и евромонети има изключение. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне ресто изцяло в евро, връща сумата изцяло в левове. Тоест няма да е позволено търговците да връщат едновременно левове и евро. Например, ако човек даде 100 лв. и трябва да му върнат 35 евро и 50 цента, търговецът няма да може да му върне 30 евро, а останалата сума в левове.

Причината за това е, че сумите на касовите бележки ще бъдат изписани в евро и в левове. Но, ако част от рестото е в евро, а другата част е в левове, потребителите няма да могат да направят сметка каква сума трябва да получат от търговците и може да бъдат излъгани. В дадения пример, ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и предложи да върне 10,50 лв. ще ощети клиента, защото точната сума за връщане е 10,76 лв.

Големите търговци и сега взимат от банките монети, които използват за връщане на ресто на клиентите. Но преди влизане в еврозоната и малките търговски обекти ще трябва да се снабдят в евробанкноти и евромонети, които да им стигат за връщане на ресто в продължение на няколко дни. В големите градове, където има много магазини на големи търговски вериги, малките търговци може да възприемат изчаквателна стратегия - през първите дни да връщат ресто само в левове, а постепенно, след като клиентите започнат да плащат с евро, да връщат банкноти и монети евро. Но в по-малките населени места ситуацията е различна. Още от деня на влизане в еврозоната банкоматите ще започнат да пускат само евро. Но банкоматите пускат само банкноти, а не монети. Ако търговците не са се снабдили с монети евро, хората ще започнат да плащат с банкноти евро, но като ресто ще получават монети в левове и стотинки. Задача на търговците ще бъде да си набавят от банките необходимите монети евро, необходими за обращение на парите в съответното селище.

За самите потребители не е изходно да предлагат на търговците да плащат едновременно с евро и левове. Ако клиент трябва да плати сметка от 32,50 евро, но има 30 евро и няма евромонети, за него няма да е изгодно да даде 30 евро и 5 лева. Защото по официалния курс 2,50 евро не са 5 лева, а 4,89 лева. Разликата е малка, но ако в продължение на месец при всяка покупка потребителите плащат повече заради закръгляване, ще загубят по-значителна сума.

В Закона за въвеждане на еврото е записано, че в периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една покупка. Това ограничение е въведено, за да не може клиент да изсипе една торба със стотинки и метални левчета и така да иска да плати на търговеца. Ако човек има доста монети в левове и стотинки, ще бъде най-добре да ги обмени в банка за евро. След влизане в еврозоната ще има период, в който банките задължително и безплатно ще обменят левове за евро.

Продават стартови пакети и на граждани

Подготвят пликове с монети за бизнеса

Предоставят и дребни банкноти

Банките ще предлагат пакети от монети и банкноти евро на търговците.

Пакети за зареждане на търговци с банкноти и монети евро ще подготвят банките два месеца преди влизането ни в еврозоната. На по-късен етап, но преди 1 януари 2026 г., банките ще продават пакети с монети и на граждани. Така и хората ще могат да се снабдят с монети преди влизането в еврозоната. За домакинствата не е предвидено да има пакети с банкноти, а причината за това е, че от 1 януари 2026 г. банкоматите ще пускат само евро. Така хората в големите градове лесно ще могат да се снабдят с евро. Пенсиите, получавани в пощите, също ще бъдат в евро. Проблем може да има за работещите хора в малки населени места, където няма банкомати.

Банките може да предложат различни пакети банкноти и монети за бизнеса. Например една от банките е обявила, че ще предоставя пакети евромонети на стойност 200 лв. Друга банка ще продава комплекти с монети на обща стойност 111 евро. Комплектът ще включва общо 320 монети. Сред тях ще има 25 монети по 2 евро, 25 монети по 1 евро, по 40 монети от 50, 20 и 10 евроцента и по 50 монети от 5, 2 и 1 евроцента. Банката ще продава на бизнеса и два типа пакети от евробанкноти - на стойност 500 евро (100 броя по 5 евро) и 2000 евро (200 броя по 5 евро и 100 броя по 10 евро).

Машините ще работят само с евро и центове

Автоматите за кафе временно остават недостъпни

На хората ще им трябват евромонети

От датата на влизане в еврозоната автоматите на самообслужване ще работят само с евро.

При влизане в еврозоната автоматите на самообслужване, като например за кафе или за вафли, временно може да се окажат недостъпни. Причината за това е, че според закона от датата на въвеждане на еврото в България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, ще се използва само евро. Тоест автоматите на самообслужване ще приемат само евро и ще връщат ресто само в евро.

Но през първите дни потребителите може да нямат евро. Хората ще бързат да похарчат левовете си преди да изтеглят от банкомата евро. Ако автоматът на самообслужване приема само монети, ситуацията става по-сложна. През първите дни от влизане в еврозоната хората може да нямат монети евро. Едва след като минат през няколко търговеца и получат ресто в евро, хората ще имат монети от единната валута и ще могат да купят и кафе от автомат на самообслужване.

БНБ сменя парите без краен срок

Шест месеца безплатно обменяме левове в банките

След 12 месеца може да ни откажат

Банките шест месеца ще обменят безплатно левове за евро.

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Но суми над 30 хил. лв. ще обменят след предварителна заявка от три работни дни, пише в Закона за въвеждане на еврото.

Любопитно е, че изискването за предварителна заявка при суми над 30 хил. лв. ще важи не само, когато човек иска за вземе от банката евровата им равностойност, а и когато иска да ги внесе по банковата си сметка. Тоест, ако човек има 50 хил. лв. в брой и иска след влизането ни в еврозоната да ги внесе по банковата си сметка, ще трябва да уведоми банката три дни предварително.

В населените места, където няма клонове на банки, през първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в “Български пощи” ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс в размер до 1000 лв. на ден на човек. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден в пощата също няма да искат такса, но ще бъде изисквана предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, като това ще става само в предварително обявени пощенски клонове в страната. В пощите няма да обменят банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на човек.

След изтичането на първите шест месеца от влизане в еврозоната банките и пощите може да въведат такси за обмяна на левове за евро. До изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото като официално платежно средство банките нямат право да отказват обмен на левове в евро. След изтичане на този срок всяка банка ще реши дали да продължи да извършва тази услуга. Но БНБ ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро за неограничен период от време.

През първия месец след влизане в еврозоната, ще може да плащаме и с левове и с евро в магазините. Това ще важи и при нареждане на преводи с пари в брой в офис на банката. Ще можем да дадем левове и да поискаме сумата да бъде преведена по някаква сметка. Но самият превод ще става в евро - банката ще обменя левовете в евро и след това ще извършва превода.