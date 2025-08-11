Виетнам премахва визите за българите, какви са условията?

Граждани от 12 държави ще могат да правят туристически посещения във Виетнам до 45 дни от 15 август, без да се нуждаят от визи, съобщи Виетнамската новинарска агенция (VNA) в понеделник.

Според правителствено решение от 8 август, мярката е в полза на притежателите на всички видове паспорти, издадени от Белгия, България, Чехия, Хърватия, Швейцария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Унгария, пише Agerpres.

Мярката, предприета като част от програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам, е валидна до 14 август 2028 г.

Специални категории

Друго правителствено решение въвежда временно освобождаване от визи за чуждестранни граждани от специални категории, чието присъствие се счита за полезно за Виетнам, включително гости на ръководството на страната, учени, експерти, университетски преподаватели, инженери, специалисти по цифрови технологии, инвеститори, ръководители на корпорации от световна класа, културни, артистични, спортни и туристически дейци, както и почетни консули на Виетнам в други страни.

Такива покани могат да бъдат изпращани от генералния секретар на Комунистическата партия на Виетнам, президента на страната, председателя на Народното събрание, министър-председателя, други лидери на партийни и държавни структури, ръководители на масови организации, председателя на Върховния съд, главния прокурор, главния одитор на държавата, министри и длъжностни лица от подобен ранг, провинциални и общински ръководители; също така, някои изследователски институти, университети и големи предприятия от списък, одобрен от министерства и други подобни организации, държавни агенции или директно от правителството на Ханой, ще могат да канят гости без визи. За дипломатически или социално-икономически цели други лица, обявени за отговарящи на условията от Министерството на обществената сигурност, също ще могат да влизат във Виетнам без визи.