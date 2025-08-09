Мистериозният китайски стелт самолет е нов тест за американското въздушно пространство (СНИМКИ)

Мистериозен безопашен стелт самолет, забелязан в Китай, засили надпреварата между САЩ и Китай за въздушно господство от шесто поколение, където конкурентните амбиции се сблъскват със значителни технологични и оперативни несигурности от двете страни на Тихия океан, съобщава Asia Times.

Този месец множество медийни източници съобщиха, че изображения, разпространяващи се в китайските социални медии, показват неизвестен досега безопашен стелт самолет, което предизвика дебат дали става въпрос за третия отделен пилотиран изтребител от шесто поколение на Китай или за високопроизводителен автономен дрон „лоялен напарник“.

Сниман от множество ъгли, самолетът се отличава със заострен нос, средно разположени, силно стреловидни крила с изрязани върхове, липса на вертикални стабилизатори и евентуално два двигателя - конструктивни характеристики, предполагащи или построен в Ченгду конкурент на изтребителя J-50 на Шенянг, или усъвършенстван безпилотен боен летателен апарат. Липсата на ясни изображения от пилотската кабина оставя ролята му неопределена.

Анализаторите отбелязват прилики с масивния китайски стелт самолет J-36, но с по-малък и потенциално по-бърз планер, като кацането и носовата част намекват за операции на палубата.

Появата идва на фона на бързото разрастване на китайските военни аерокосмически програми, включително множество съвместни проекти за бойни самолети – неофициално наричани „чашечки“ – които биха могли да дебютират на парада „Денят на победата“ в Китай на 3 септември, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война.

Тези развития са успоредни на усилията на САЩ по програмата им за въздушно господство от следващо поколение (NGAD), подчертавайки засилващата се конкуренция за разполагане на стелт платформи, базирани на изкуствен интелект, способни да работят в екипи с екипаж и без екипаж за мисии на дълги разстояния с висока оцеляване.

Интеграцията на самолетоносачите е основен фокус за проектите от следващо поколение на Китай.

През април 2025 г. вестник „South China Morning Post“ (SCMP) съобщи , че китайският екип по проектиране на изтребителя-невидимка J-36 разработва система за подпомагане на кацането на самолетоносач за планиран военноморски вариант на тримоторния, безопашен изтребител с летящо крило.

Подробно описано в Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, системата използва „директен контрол на силата“, за да регулира подемната сила независимо от тангажа, подпомогната от наблюдател на смущения с фиксирано време, който противодейства на турбулентните ефекти на „корабната въздушна следа“ в реално време, както е посочено от SCMP.

Според SCMP, технологията – интегрирана с 3D векторизиране на тягата и кормилни управления – е постигнала точност на височината от два сантиметра при симулации при екстремни морски състояния. Такава прецизност би могла да позволи на самолети с летящи крила от шесто поколение да действат от китайските самолетоносачи, разширявайки обхвата на ВМС на Народно-освободителната армия (PLAN) в сини води – способност, която би допринесла за постигането на отдавна заявената цел на Пекин за устойчиво проектиране на мощност.

И все пак, докато усилията на Китай за интеграция на самолетоносачи напредват, както Пекин, така и Вашингтон са изправени пред нерешени технически и оперативни предизвикателства. Китайските инициативи трябва да се справят с потенциални уязвимости в противодействието на стелт системите и незрелите концепции за екипиране на пилотирани и безпилотни самолети (MUM-T). Междувременно усилията на САЩ остават на концептуално ниво на фона на секретност и вътрешни дебати.

Дейвид Бачи написа в статия от март 2025 г. за The Conversation, че изтребителите от шесто поколение бележат промяна от сурова производителност към оперативно господство чрез интегрирани системи.

Той каза, че те дават приоритет на еволюцията на стелт технологиите – ромбовидни корпуси, материали, поглъщащи радари, и намалени или елиминирани вертикални опашки – подобрени чрез векторно управление на тягата и флуидни задвижващи механизми за управление.

Въпреки че скоростта и маневреността на изтребителите са се задържали на едно ниво, Бачи отбеляза, че бордовият изкуствен интелект, адаптивните двигатели и MUM-T предефинират бойните роли, позволявайки на тези изтребители да действат като мрежови възли в бойно пространство. Използвайки сливането на сензори и електронната война, те се стремят да изпреварят циклите на вземане на решения на противниците, като централните им цели са оцеляване, автономност и безпроблемна интеграция.

Представянето от Китай на няколко типа изтребители от ново поколение, като J-36, J-50 и евентуално този нов модел, би могло да предвещава и структурни промени във Военновъздушните сили на Народноосвободителната армия (НАОА).

Лорън Едсън и Филип Сондърс написаха в статия от юли 2025 г. в списание Joint Force Quarterly, че след като тези прототипи узреят, ВВС на НЛО може да се наложи да изберат правилната комбинация от скъпи, високотехнологични изтребители от шесто поколение и по-евтини самолети от четвърто и пето поколение.

Техническите детайли подчертават обхвата на тези решения. През януари 2025 г. Janes съобщи , че J-36 е безопашка, тримоторна ударна платформа със сложни ромбовидно-делта крила, каретковидни въздухозаборници и разделени кормила, с големи вътрешни отсеци, способни да носят ракети „въздух-въздух“ с много голям обсег (VLRAAM) и крилати ракети, което предполага способност за удар с голям обсег и висока скорост.

Джейнс също така описа J-50 като двумоторен изтребител със свръхзвукови всмукателни системи без превключвател, увиснали краища на крилата и системи с изкуствен интелект, евентуално включващи адаптивни двигатели и MUM-T. И двете платформи, според Джейнс, отразяват намерението на Китай да се конкурира със западните програми за шесто поколение, въпреки че оперативната им жизнеспособност остава несигурна.

Стратегическите предупреждения прорязват шума около това. През декември 2024 г. Андрю Ериксон написа , че макар да е важно да не се подценяват възможностите на Китай, прекомерното разчитане на стелт може да бъде подвеждащо.

Той твърди, че нискозабележимите технологии не са идеално решение, тъй като стават по-неефективни с напредването на електромагнитното откриване. Независимо от това колко добре са скрити радарните и топлинните емисии в нискозабележим самолет и въпреки щателната поддръжка на чувствителните му повърхности, той става по-податлив на усъвършенствани, постоянни контрамерки.

Доктриналните и организационните фактори също представляват пречки. Джон Чен и Емили Стюарт писаха в статия на Китайския институт за аерокосмически изследвания (CASI) от април 2025 г. , че мисленето на НОАК относно MUM-T и тактиките „рояк“ все още е във формиращ етап.

Те отбелязаха, че макар в литературата на НОАК все по-често да се обсъждат тези концепции – особено преминаването към „безпилотна“ война – действителното развитие и разполагане остават неравномерни.

Много от възможностите са амбициозни, с ограничени доказателства за оперативна зрялост.

Предизвикателствата включват интегрирането на автономни системи в командните структури, осигуряването на надеждна комуникация в оспорвани среди и съгласуването на индустриалния капацитет с доктриналните амбиции. Въпреки че експериментите продължават, авторитетни източници сочат, че практическото внедряване изостава от концептуалния ентусиазъм.

САЩ, от своя страна, също се насочват към изтребител от шесто поколение, базиран на палуба. Този месец The War Zone (TWZ) съобщи , че Northrop Grumman е публикувала рядко срещани концептуални изображения за предложения си изтребител от следващо поколение F/A-XX, предлагайки рядък публичен поглед върху бъдещите планове за въздушни бойни действия на ВМС на САЩ на фона на продължаващия дебат относно посоката на програмата.

Рендерът, показан от TWZ, разкрива оптимизиран за стелт дизайн с широка носова част за радарна апертура, едноместен купол тип „балон“ и дълбок фюзелаж за вътрешно гориво и оръжия.

Забележителните характеристики включват горно разположен въздухозаборник и подсилено колесник за операции на самолетоносачи. TWZ отбеляза, че докато програмата NGAD на американските военновъздушни сили привлича повече внимание, F/A-XX на американския флот остава обвита в тайна, с вътрешни дебати относно траекторията му и ограничени публични разкрития от конкурентни доставчици.

Начинът, по който тези програми се развиват, може да зависи по-малко от публичните им представяния, отколкото от решаването на сложните проблеми на интеграцията, оцеляването и устойчивото производство. Мистериозният самолет на китайска писта може да сигнализира за бързо прототипиране и индустриален тласък, но истинската му мярка – и тази на американските му аналози – ще бъде доказана в преодоляването на пропастта между концепцията и бойните действия.

Следващият решителен напредък в надпреварата между САЩ и Китай за шесто поколение може да не са самолетите, които виждаме, а невидимите системи, които ги правят доминиращи в бойното пространство.