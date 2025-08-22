Ан Хак-соп - 95-годишният военнопленник, живял в Южна Корея против волята си, който иска да се върне в Северна Корея, за да умре

В една гореща сутрин по-рано тази седмица необичайно голяма тълпа се беше събрала на гара Имджинганг - последната спирка на линията на метрото в Сеул, която е най-близо до Северна Корея.

Имаше десетки активисти и полицаи, чието внимание беше насочено към един мъж: Ан Хак-соп, 95-годишен бивш севернокорейски военнопленник, който се прибираше към дома си, от другата страна на границата, разделяща Корейския полуостров.

Ан нарече това последното си пътуване - той искаше да се върне в Северна Корея, за да бъде погребан там, след като прекара по-голямата част от живота си в Южна Корея, голяма част от него против волята си.

Той така и не успя да я пресече: беше отпратен, както се очакваше, защото южнокорейското правителство заяви, че няма достатъчно време да направи необходимите приготовления.

Но Ан се приближи максимално до целта.

Отслабен от белодробен оток (натрупване на течност в белите дробове), той не можеше да се справи с 30-минутната разходка от гарата до Моста на обединението - или Тонгил Де-гьо - един от малкото проходи, свързващи Южна Корея със Севера.

Затова той излезе от колата на около 200 метра от моста и извървя последния участък пеша, придружен от двама поддръжници, които го поддържаха.

Той се върна, държейки севернокорейско знаме, гледка рядко виждана и дълбоко разтърсваща в Юга, и се обърна към репортерите и около 20 доброволци, които се бяха дошли в подкрепа.

„Просто искам тялото ми да почива в наистина независима земя“, каза той. „Земя, свободна от империализъм.“

Живот от другата страна

Ан Хак-соп беше на 23 години, когато беше заловен от южнокорейците.

Три години по-рано той беше в гимназията, когато тогавашният севернокорейски владетел Ким Ир Сен нападна Юга. Ким, който искаше да обедини двете Кореи, сплоти сънародниците си, като твърдеше, че Югът е инициирал нападението от 1950 г.

Ан беше сред онези, които вярваха в това. Той се присъедини към Севернокорейската народна армия през 1952 г. като офицер за връзка и след това беше назначен в подразделение, изпратено на юг.

Той беше заловен през април 1953 г., три месеца преди примирието, и осъден на доживотен затвор същата година. Освободен е повече от 42 години по-късно поради специално помилване в Деня на независимостта на Корея.

Подобно на много други севернокорейски затворници, Ан също е бил етикетиран като „червенокос“, препратка към комунистическите му симпатии, и се е борил да си намери подходяща работа.

Не е било лесно, каза той пред BBC в по-ранно интервю през юли. Правителството не е помогнало много в началото, каза той, агенти са го следили години наред. Той се е оженил и дори е отгледал дете, но никога не е чувствал, че наистина принадлежи на Юга.

През цялото време той живее в малко селце в Гимпо, най-близкото място, където цивилен може да живее до границата със Севера.

И все пак през 2000 г. той отказва възможността да бъде изпратен обратно на Севера заедно с десетки други затворници, които също искат да се върнат.

Тогава той е бил оптимист, че връзките между двете страни ще се подобрят, че техните хора ще могат да пътуват свободно напред-назад. Но той избра да остане, защото се страхуваше, че напускането ще бъде победа за американците.

„По това време те настояваха за американско военно управление в Юга“, каза той. „Ако се бях върнал на Севера, щеше да се чувствам сякаш просто предавам собствената си спалня на американците - освобождавам я за тях. Съвестта ми като човешко същество просто не можеше да позволи това.“

Не е ясно какво е имал предвид, освен нарастващите връзки между Сеул и Вашингтон, които включват силен военен съюз, гарантиращ защита на Южна Корея от всяка атака от Севера.

Тази връзка дълбоко тревожи Ан, който никога не е спирал да вярва на пропагандата на семейство Ким - че единственото нещо, което спира обединението на Корейския полуостров, е „империалистическа Америка“ и южнокорейско правителство, което им е задължено.

Борба за Северна Корея

Роден през 1930 г. в окръг Канхва, провинция Кьонги, по време на японското колониално управление на Корейския полуостров, Ан е най-малкият от трима братя. Той има и две по-малки сестри.

Патриотизмът пуска корени в него съвсем рано. Дядо му отказал да го пусне на училище, защото „не искал да ме направи японец“, спомня си той. Затова започнал училище по-късно от обикновено, след като дядо му починал.

Ан Хак-соп смята, че съюзът на САЩ със Сеул е предотвратил обединението на Корея

Когато Япония капитулира през 1945 г., слагайки край на Втората световна война и по време на нейната колонизацията на Корея, Ан и по-малкият му брат, който беше дезертирал от японската армия, се криеха в къщата на леля си в подножието на планината Мани на остров Ганхва.

„Това не беше освобождение - това беше просто прехвърляне на колониално управление“, каза той. „В листовка, която видяхме, се казваше, че Корея не се освобождава, а че вместо това ще бъде въведено военно управление на САЩ. Дори се казваше, че ако някой наруши военния закон на САЩ, ще бъде строго наказан съгласно военния закон.“

Докато Съветският съюз и САЩ се бореха за Корейския полуостров, те се съгласиха да го разделят. Съветите поеха контрола над Севера, а САЩ - над Юга, където създадоха военна администрация до 1948 г.

Когато Ким нападна през 1950 г., южнокорейското правителство беше на власт - но Ан, както толкова много севернокорейци, вярва, че Югът е провокирал конфликта и че съюзът му с Вашингтон е предотвратил обединението.

Непоколебима вяра

След като е заловен, Ан е имал няколко шанса да избегне затвора - бил е помолен да подпише документи, с които се отказва от Севера и неговата комунистическа идеология, което е било наречено „обръщане във вярата“. Но той е отказал.

„Тъй като отказах да подпиша писмена клетва за обръщане във вярата, трябваше да издържа безкрайни унижения, мъчения и насилие - дни, изпълнени със срам и болка. Няма начин да се опише напълно това страдание с думи“, каза той на тълпата, събрала се близо до границата в сряда.

Южнокорейското правителство никога не е реагирало директно на това конкретно обвинение, въпреки че специална комисия призна за насилие в затвора през 2004 г. Преките твърдения на Ан са разследвани от Комисията за истина и помирение на Южна Корея, независим орган, разследващ минали нарушения на човешките права, през 2009 г., която е установила, че е имало умишлен опит да бъде принуден да бъде обърнат във вярата си, включително актове на мъчения.

В Южна Корея отдавна е прието, че такива затворници често се сблъскват с насилие зад решетките.

На границата той беше върнат, за да се изправи пред камерите със севернокорейско знаме.

„Винаги, когато се свестявах, първото нещо, което проверявах, бяха ръцете ми - за да видя дали има червено мастило по тях“, спомня си Ан в интервюто си през юли.

Това обикновено сигнализираше, че някой е наложил пръстов отпечатък върху писмена клетва за идеологическо обръщане.

„Ако нямаше, си мислех: „Без значение какво правят, аз печеля". И се чувствах удовлетворен.“

Северът се промени забележително, откакто Ан си тръгна. Внукът на Ким Ир Сен сега управлява страната - затворена ядрено въоръжена диктатура, която е по-богата, отколкото беше през 1950 г., но остава една от най-бедните страни в света. Ан не е бил в Севера по време на опустошителния глад през 90-те години на миналия век, който уби стотици хиляди. Десетки хиляди други избягаха, предприемайки смъртоносни пътувания, за да избягат от живота си там.

Ан обаче отхвърли предположението за каквито и да било хуманитарни проблеми в Севера, обвинявайки медиите, че са пристрастни и отразяват само тъмната страна на страната. Той твърди, че Северна Корея просперира и защитава решението на Ким да изпрати войски, за да помогне на руската инвазия в Украйна.

Югът също се промени по времето на Ан тук - някога бедна военна диктатура, сега е богата и могъща демокрация. Отношенията му със Севера са имали своите възходи и падения, колебаейки се между открита враждебност и надежда за ангажираност.

Но убежденията на Ан не са се поколебали. Той е посветил последните 30 години от живота си на протест срещу страна, която според него все още колонизира Южна Корея - САЩ.

„Казват, че хората, за разлика от животните, имат два вида живот. Единият е основен биологичен живот - този, при който говорим, ядем, изхождаме се, спим и т.н. Вторият е политическият живот, наричан още социален живот. Ако лишите едно човешко същество от политическия му живот, то не се различава от робот“, каза Ан пред Би Би Си през юли.

„Живях под японско колониално управление през всичките тези години. Но не искам да бъда погребан под американското колониално управление, дори след смъртта.“