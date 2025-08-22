Ким Чен Ун награди войниците, участващи във войната на Русия с Украйна

Ким Чен Ун приветства севернокорейските войски, воюващи заедно с Русия във войната в Украйна, като „герои“ на церемония в чест на войници, наскоро завърнали се от конфликта, съобщиха държавните медии в петък.

Севернокорейският лидер заяви в реч тази седмица, че неговите войски са показали „боен дух, достоен за герои“ по време на операцията, в която помогнаха на руските сили да си върнат пленената от Украйна Курска област.

„Бойните действия на задграничните оперативни сили доказаха силата на героичната севернокорейска армия“, каза Ким.

Лидерът положи цвете на паметник на севернокорейските войници, загинали в чужбина, докато войници, завърнали се от Русия, бяха почетени с концерт, съобщи KCNA, добавяйки, че роднини на загинали в бой войници са били сред присъстващите на банкет.

Събитията бяха поредната публична проява на благодарност от страна на режима в Пхенян, в рязък контраст със секретността, която обгръщаше ролята на Северна Корея във войната, когато войските ѝ бяха изпратени за първи път в Русия миналата есен.

Ким се срещна с офицери от задграничната операция на армията и отдаде почит на севернокорейските войници, загинали в Украйна. Той каза, че те са били назначени да изпълняват „най-важния дълг“ и изрази „топла войнствена подкрепа“ към командирите и войските, съобщи KCNA.

Снимки, публикувани от KCNA, показват също как Ким закача значки върху рамките със снимки на загинали войници, които са били наредени по стената, като името на всеки войник е написано със златно под изображението му.

„Сърцето ме боли и е огорчено, когато се изправям пред реалността, че мога да се срещна с благородните личности, които са дали скъпоценния си живот за велика победа и слава, само чрез снимки на мемориалната стена“, каза той в реч, според KCNA.

„Докато стоя пред опечалените семейства на загиналите войници, не знам как да изразя съжалението и извиненията си, че не успях да защитя нашите скъпоценни синове.“

Церемонията се провежда дни след като руският президент Владимир Путин използва подобен език, за да отдаде почит на севернокорейските войски, изпратени да се бият заедно с руските сили.

В писмо до Ким по случай годишнината от освобождението на Корея от японското колониално управление през август 1945 г., Путин определи севернокорейските войски като „героични“ и припомни как съветските части и севернокорейските сили също са се борили заедно, за да прекратят окупацията на Корейския полуостров от Япония.

„Връзките на войнствено приятелство, добра воля и взаимопомощ, които бяха консолидирани в дните на войната отдавна, остават солидни и надеждни дори днес“, каза Путин.

Русия и Северна Корея изградиха все по-тесни военни и дипломатически връзки, което предизвика международна загриженост, че войските на Севера придобиват ценен боен опит, който един ден може да бъде използван срещу съседната страна, Южна Корея.

Ким и Путин подписаха пакт за взаимна отбрана миналата година, а през април тази година Северна Корея потвърди за първи път, че е разположила контингент от войници на фронтовата линия в Украйна, за да се бият заедно с руските войски.

Пхенян е изпратил над 10 000 войници в руския Курски регион през 2024 г., според южнокорейски и западни разузнавателни агенции, заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

Около 600 севернокорейски войници са били убити от общо 15 000 разполагани войници, съобщиха южнокорейски законодатели през април, позовавайки се на южнокорейското разузнаване.

Официалните почести тази седмица изглежда са имали за цел да „оправдаят разполагането и да повишат морала“, цитирайки служител на министерството на обединението на Южна Корея, информационна агенция Йонхап.